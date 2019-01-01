私下解决 巴尔韦德支持球员在内部处理问题

在他的守门员对他的球队做出严厉的公开评价后，教练支持他的球队在内部处理任何问题。

巴塞罗那主帅巴尔韦德坚持球队内部的任何问题都将私下解决。

特尔施特根批评了他的球队在上周2-1战胜布拉格斯拉维亚的比赛中的表现，并表示需要改进。他认为他和他的队友们需要讨论下低于球队水平的表现。

然而，巴尔韦德希望任何问题都留在内部。

他在周一的新闻发布会上说：“当比赛结束时，每个人都对球场上发生的事情有自己的看法。比赛可以从很多方面看到，如果我们必须解决一些事情，我们会在俱乐部内部解决，而不是公开解决。当比赛结束时，人们的印象是最后几分钟，他们不考虑整场比赛。在对斯拉维亚的比赛中，上半场我们有2到3次机会，他们进攻，我们也有。在下半场，他们早早就进球了，我们最终取得了我们想要的结果。他们紧逼我们，仅此而已。如果这是一场4-1的胜利，我们会说我们取得了和对阵埃瓦尔一样的结果（3-0的胜利）。这就是足球，这很正常。”

自从五天前在布拉格以微弱优势取胜后，巴塞罗那就再也没有打过比赛，因为周六与皇家马德里的比赛由于加泰罗尼亚的内乱而被延期了。

西甲卫冕冠军周二将在主场迎战巴拉多利德，后者本赛季已经从皇家马德里和马德里竞技身上拿到过分数。

“他们运行良好，对顶级球队有一些良好的结果。”巴尔韦德说：“考虑到去年的比赛（巴萨1-0获胜）是很复杂的，这是一场我们在这周的休息后有很多希望的比赛。”他们加强了自己的风格，因为他们做得很好。我希望他们能像最近的比赛一样。他们是牢不可破的。”

由于膝伤，塞缪尔·乌姆蒂蒂仍然是本场比赛最大的悬念，而年轻球员卡莱斯·佩雷兹、安苏·法蒂和卡莱斯·阿莱尼亚都在争取入选诺坎普的阵容。

他说：“虽然我认为他很难参加周日的比赛，但他已经在小组之外训练了。可能还会有其他一些变化。佩雷兹和法蒂在一线队，这是我们的想法，虽然他们可以和B队一起踢球，而且可能在某个时候为他们踢球。阿莱尼亚并没有踢得像我想的那么多，他应该得到更多的上场时间，因为他在训练中付出了一切。在中场有很多竞争，他可以随时被召唤，所以他必须做好准备。”