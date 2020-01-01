离队还是留下？图赫尔：德拉克斯勒有能力成为巴黎重要球员

德国主帅承认自己的同胞有能力在巴黎圣日尔曼成为重要球员，但他也强调自己并不清楚球员能否继续留队。

托马斯·图赫尔相信德拉克勒斯能够成为巴黎圣日耳曼的重要球员，但他不能保证这位前锋会继续留在俱乐部。

德拉克勒斯是周三巴黎圣日耳曼球场上的英雄，在法甲以1比0战胜梅斯的比赛中，他在第93分钟打入制胜一球。

在法甲联赛两连败之后，这对于失去内马尔和姆巴佩的巴黎圣日耳曼来说是一场至关重要的胜利。

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虽然巴黎圣日耳曼的主教练图赫尔认为德拉克勒斯将成为巴黎圣日耳曼的关键人物，但他也表示，这名与阿森纳和利兹联等队有转会传闻的德国国脚，无法保证会继续留在王子公园球场。

“这是足球，我们不能保证什么。在转会窗口开启期间，我们不能保证什么，因为也许第二天事情就会不同了。”他在战胜梅茨后这样表示。

“德拉克斯勒肯定拥有足够棒的能力，在足球场上，你每天都要展示你的能力，这在这个层面上很重要。你必须做好受苦的准备，做好出场的准备，成为球队的关键人物。”

“他在上半场得到了很多的机会。我确信他可以用右脚进球，因为他在训练中就做到了，他也在这场比赛中打入了1球。他的速度很快，表现出了良好的精神状态。如果他继续以这种心态踢球，他会成为我们非常重要的球员，我总是想要依靠他。”

“现在，每个人都必须参与进来，谁也不能排除在外。现在更衣室里的每个人都很累。但是目前，我们必须尽快恢复，因为我们很快就要下一场比赛了。”

德拉克勒斯勒头球破门，这是他自2018年10月以来在法甲的第一个进球，梅斯门将亚历山大·乌基德加只能挡开迪马利亚从左侧发出的射门。

这也是在巴黎圣日耳曼减少到10人之后，迪亚洛在第65分钟被罚下，比赛结束时巴黎球员更是只剩9人，贝尔纳特也因伤退场。

“迪马利亚的表现尤其让图赫尔高兴，他表示:“迪马里亚的表现总是一致的，他在球场上的表现极为可靠，他是球队的坚强后盾。”

“他经验丰富，有着良好的心态，他有能力成为关键先生。他是我们的关键球员，这是肯定的。他又展示了这一点。这是难以置信的。”

“他在三天内打了两场比赛，没有进行任何训练，因为他生病了。我无法用语言来形容，这一切太不可思议了。”

“但这是事实，我们已经习惯了，因为他总是能出现在球场之上。他是可靠的，他总是想踢球，他是球队的一份礼物。”