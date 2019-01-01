离队绯闻不断 博格巴现身曼联季前赛大名单

这名中场球员继续与转会皇家马德里和尤文图斯联系在一起，但他将随红魔前往在澳大利亚、新加坡和中国的季前赛。

尽管保罗·博格巴有意离开老特拉福德，但他还是进入了曼联的季前赛阵容。

法国国脚已经表达了他想在这个夏天离开红魔的愿望，同时他的经纪人米诺-拉依奥拉透露他们正在确保他的离开的过程中。

但博格巴现在将随索尔斯克亚的球队前往澳大利亚、中国和新加坡，他们将于周日下午飞离英格兰。

有报道称博格巴可能会“擅离职守”，以避免赶上航班，并进一步增加他被允许离开的机会。

但曼联的立场一直是，将在2019- 2020赛季留住他们的球员，尽管这位26岁的球员已经成为皇家马德里和前俱乐部尤文图斯的头号目标。

博格巴加入了卢卡库的行列，后者自上赛季末以来一直是转会传闻的中心人物。

这名比利时国脚继续与国际米兰联系在一起，而据报道，意甲球队尤文图斯和那不勒斯也有可能成为这名前埃弗顿前锋的其他目标。

弗雷德和马特奥·达米安是28人名单中年龄最大的两名球员，由于个人原因，他们将在晚些时候加入球队。

阿莱克西斯·桑切斯也将缺席了比赛，由于他参加了美洲杯的比赛，这名前锋从未被加入出行的团队之中。

亨德森(Dean Henderson)和福苏-门萨(Timothy Fosu-Mensah)也落在了后面，有报道称，他们可能在未来几周再次被租借出去。

新加入的万-比萨卡和詹姆斯，以及博格巴和卢卡库，都将成为7月13日曼联对珀斯的热身赛上的焦点。

在前往新加坡与国米比赛之前，他们将留在西澳大利亚与利兹联队比赛。

这次巡回赛的最后一站是在上海与热刺的会面，之后这支20次英超冠军将回到欧洲，在8月11日对阵切尔西的英超首场比赛之前，分别对阵克里斯蒂安桑德和AC米兰。