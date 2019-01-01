离队第四人 利希施泰纳确认今夏离开阿森纳

这位瑞士后卫在离开北伦敦球队的时候在社交媒体上发表了一段深情的告别感言。

斯蒂芬·利希斯坦纳已经证实，他将在酋长球场度过一个赛季后离开阿森纳。

这名35岁的球员在去年夏天从尤文图斯自由转会到阿森纳后，成为了埃梅里作为阿森纳主教练的首个签约球员，并在各项事爱是中出场23次。

这位前里尔和拉齐奥的后卫主要作为替补，他的大部分首发都是在欧联杯和国内杯赛上。

贝莱林的严重受伤给了利希施泰纳一线队的机会，但他在联赛中只首发了枪手最后18场比赛中的两场。

他没有在俱乐部本赛季的最后一场比赛中上场。在欧联杯的决赛中，他们以1-4的比分输给了切尔西，不仅终结了他们夺得冠军的希望，也终结了他们下赛季的欧冠联赛的希望。

在Instagram上发布的一条消息中，这位瑞士国脚感谢了球迷，他的队友和俱乐部工作人员，同时表达了对他们在巴库的欧联杯决赛失利的失望。

“亲爱的枪手们，我们差点为这支神奇的俱乐部的历史添加一个重要的篇章。但不幸的是，我们离目标太近但始终还不够好。这是难以接受的。”

“我很失望。我们的目标是把阿森纳带回最高的国际水平，赢得奖杯。这两项目标都应该属于这个伟大的俱乐部。我祝愿我的队友，我的教练和他的员工，所有努力工作的球员们以及所有枪手球迷一切顺利！”

“我有信心我们的球队能在下个赛季完成我们的任务！我非常有幸能成为这个俱乐部的一员。不幸的是，这是一次巨大的挑战和经历，没有一个愉快的结局。非常感谢您的大力支持！非常感谢！”

他成为了今年夏天确认离开阿森纳的第四高知名度的球员，在切赫退役后，拉姆塞和维尔贝克也都以自由转会的方式离开了阿森纳。

利希施泰纳于2001年在苏黎世蚱蜢队开始了他的职业生涯，在2011年加盟尤文图斯之前，他还曾在里尔和拉齐奥效力过。

他为斑马军团出场250多次，赢得过14项主要荣誉，包括7次意甲冠军。