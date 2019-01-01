离队第四人 利希施泰纳确认今夏离开阿森纳
斯蒂芬·利希斯坦纳已经证实，他将在酋长球场度过一个赛季后离开阿森纳。
这名35岁的球员在去年夏天从尤文图斯自由转会到阿森纳后，成为了埃梅里作为阿森纳主教练的首个签约球员，并在各项事爱是中出场23次。
这位前里尔和拉齐奥的后卫主要作为替补，他的大部分首发都是在欧联杯和国内杯赛上。
贝莱林的严重受伤给了利希施泰纳一线队的机会，但他在联赛中只首发了枪手最后18场比赛中的两场。
他没有在俱乐部本赛季的最后一场比赛中上场。在欧联杯的决赛中，他们以1-4的比分输给了切尔西，不仅终结了他们夺得冠军的希望，也终结了他们下赛季的欧冠联赛的希望。
在Instagram上发布的一条消息中，这位瑞士国脚感谢了球迷，他的队友和俱乐部工作人员，同时表达了对他们在巴库的欧联杯决赛失利的失望。
“亲爱的枪手们，我们差点为这支神奇的俱乐部的历史添加一个重要的篇章。但不幸的是，我们离目标太近但始终还不够好。这是难以接受的。”
“我很失望。我们的目标是把阿森纳带回最高的国际水平，赢得奖杯。这两项目标都应该属于这个伟大的俱乐部。我祝愿我的队友，我的教练和他的员工，所有努力工作的球员们以及所有枪手球迷一切顺利！”
“我有信心我们的球队能在下个赛季完成我们的任务！我非常有幸能成为这个俱乐部的一员。不幸的是，这是一次巨大的挑战和经历，没有一个愉快的结局。非常感谢您的大力支持！非常感谢！”
他成为了今年夏天确认离开阿森纳的第四高知名度的球员，在切赫退役后，拉姆塞和维尔贝克也都以自由转会的方式离开了阿森纳。
利希施泰纳于2001年在苏黎世蚱蜢队开始了他的职业生涯，在2011年加盟尤文图斯之前，他还曾在里尔和拉齐奥效力过。
他为斑马军团出场250多次，赢得过14项主要荣誉，包括7次意甲冠军。