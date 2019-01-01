离队条款浮出水面 梅西重申希望为纽维尔踢球

这位阿根廷超级巨星仍然希望在职业生涯的某个阶段回家，但他再次排除了进入教练行业的任何计划。

据透露，梅西在巴塞罗那的合同中有一项退出条款，而此前，他希望在职业生涯的某个阶段能代表老东家纽维尔球队出场。

罗萨里奥人已经在加泰罗尼亚成为了国际巨星，但他他从来没有掩饰过自己回家的决心。

在巴萨发现他的潜力并邀请他加入著名的拉玛西亚学院之前，他在纽维尔开始了学习足球的生涯。

梅西的整个职业生涯都是在诺坎普度过的，其中包括无数破纪录的壮举，5个金球奖，以及现在的国际足联最佳奖项。

他今年32岁，与巴塞罗那的合同到2021年到期。

然而，有迹象表明，南美人可以选择在任何一个赛季结束后结束该合同。

梅西表示他没有打算很快做出这样的决定，但他再次表示，他希望有一天能回到自己的国家。

当被国际足联问及这是否仍然是计划时，梅西说:“是的。我一直都这么说，不是吗？”

“穿上纽维尔的球衣踢球是我儿时的梦想，尽管我不知道我是否能做到。但这并不仅仅取决于我。我有三个孩子。”

无论梅西从现在开始选择走哪条路，除开退役考虑，他不打算延长自己与职业竞技足球的联系。

作为历史上最伟大的球员之一，他将会有很多经验可以传授。

不过，梅西没有打算从事教练工作，除非他在退役突然改变了主意。

“我一直说我不会去从事教练工作，但你永远不会知道，”当被问及是否能看到管理工作成为他未来的一部分时，他补充道。

“我看着他们，开始想我愿意和年轻人一起工作，训练他们，指导他们，但现在我真的看不到这一切。”

“不过，这可能会在未来几年发生。我不知道。”

目前，梅西的注意力集中在当下一系列赛事上，巴塞罗那希望他能在这个赛季中给球队一些启发。梅西由于受伤而一直被迫无法上场，所以这个赛季他的开局非常缓慢。