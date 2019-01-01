离队手续准备就绪 费莱尼现身机场 飞往中国？

这位比利时球星在效力曼联6年后即将离开老特拉福德，加盟中超联赛的日子即将来临。

就在一份价值1000万英镑（合1300万美元）的转会中国的提议的最后期限来临之前，曼联中场费莱尼被发现现身布鲁塞尔机场。

正如进球证实的那样，曼联曾与一家中超俱乐部就费莱尼的交易进行过谈判，据报道31岁的费莱尼与山东鲁能签订了三年的个人合同。

前曼联主帅穆里尼奥曾坚持希望在去年自己执教曼联的时候费莱尼能够继续留在俱乐部，因为他一度是球队的焦点人物。

然而，自从去年12月索尔斯克亚成为曼联的临时主教练后，费拉尼在老特拉福德的出场排名就开始下滑了，他从一开始就没有在挪威人的执教下出场，然而小腿受伤也阻碍了他的发挥。

红魔在索尔斯克亚执教的前9场比赛中赢了8场，重新成为英超联赛前四名的有力竞争者，但费拉尼基本没有发挥什么作用。

比利时国脚也被排除在周二曼联主场2:2战平伯恩利的比赛阵容之外，而他的离开也已经得到了俱乐部的批准。

周四，费莱尼在他的Instagram账号上发布了一张标题为“让我们走吧”的照片，暗示他即将完成从老特拉福德离开的转会。

据报道，这位中场老将在通过体检后，将会与中国的山东鲁能队签下一份周薪高达20万英镑的合同。

在效力曼联的这段时间里，他以自己独特的身体接触风格在球迷和专家中引起了分歧，这让他经常被贴上“单打独斗”这样的球员标签。

费拉尼将以在老特拉福德的177次出场来结束他的效力，这位前埃弗顿中场同时也为俱乐部打入22球。

他早在2013年以2700万英镑（3500万美元）的身价从埃弗顿转会至曼联，并跟随红魔一起赢得过欧联杯、足总杯和英联杯的冠军。