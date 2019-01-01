离队吐真言 K6解释离开阿森纳原因

这名33岁的球员的举动引起了枪手球迷的愤怒，但他在社交媒体上强调，是时候回到他的祖国了。

洛朗·科斯切尔尼说，他几个月前已经决定离开阿森纳，这位中后卫完成了以500万欧元转会波尔多的交易。

尽管阿森纳试图说服科斯切尔尼在合同的最后一年留下，但这位33岁的球员在效力枪手9个赛季后选择回到自己的祖国。

科斯切尔尼的转会引起了阿森纳球迷的争议，因为这位队长拒绝随队参加美国的季前赛，因为他试图强行促成转会。

他在最后一刻宣布不加入球队，这促使俱乐部启动了纪律处分程序。

这名后卫在返回法国后在社交媒体上解释说，他觉得离开北伦敦的时机已经成熟，并认为这是他人生的转折点。

“如你所知，我与波尔多有过合作。在阿森纳呆了9年后，我决定离开。”他在Instagram上写道：“我在这个俱乐部度过了美好的岁月，在这九年里，我学习、成长、进步。我把这次离开看作是我作为球员以及作为一个男人和一个有家庭的男人生活中的一个新的转折点。但是我希望你能理解，无论如何，我对过去几年在阿森纳的日子感激不尽。”我知道俱乐部和你们球迷带给我的一切。但现在是我回家的时候了，所以今天我的愿望是加入(波尔多)。这是一个新的挑战，我相信我会坚定地接受它。”

科斯切尔尼在2010年从洛里昂加盟英超球队，在所有的比赛中出场353次，三次赢得足总杯，并在他效力的俱乐部期间打入欧联杯决赛。

阿森纳正试图在周四转会窗口关闭前购买一名新的中后卫，并且已经确定了莱比锡球星达约特·乌帕梅卡诺为潜在的签约对象，尽管他预计将花费7000万英镑(8500万美元)。