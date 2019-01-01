离队吐真言 卢卡库怒喷曼联：就知道找人背锅

这位离开老特拉福德加盟国米的比利时国脚指责他的前东家没有尽力让他感到被需要。

卢卡库指责曼联在媒体上对他保护不力，并声称他、博格巴和桑切斯一直是替罪羊。

比利时国脚卢卡库在英超转会窗口关闭前以8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的价格加盟国际米兰，这距离他从埃弗顿转会到老特拉福德只有两年时间。

这名26岁的前锋在前主教练穆里尼奥的带领下在锋线上的发挥不时受到批评，索尔斯克亚上任后，他的位置被马库斯·拉什福德取代。

卢卡库认为人们对他的表现以及博格巴和桑切斯的表现的关注是不公平的，而桑切斯也被认为将加盟国米。

“他们必须找到合适的背锅侠。”卢卡库告诉LightHarted播客，显然是在他转会国际米兰之前录制的：“是博格巴，是我，或者是亚历克西斯。一直都是我们三个。他们必须找个人来承担责任。我举起手，好像，今年我不认为只有我打得不好。很多人都打得很差，但他们必须找到罪魁祸首。如果他们想把责任推到我身上，你知道吗，去你的，做你该做的。我认为球队有很大的潜力去做一些优秀的事情。有很多人才。但这不仅是天赋;你真的需要建立一个团队。”

卢卡库也不同意他不适合索尔斯克亚的比赛风格。

“很多人认为我不应该成为这个体系的一部分，”他说：“这是我从谈话中得到的感觉。我只知道。对我来说，让我笑个不停的是:在我的球队里，情况到底有多糟糕，但当我在国家队踢球时，一切都很好。我很高兴。我在联赛的最后六周没有打比赛，在赛季结束前的最后三周，然后在我必须为国家队效力之前，我又休息了三周，然后我们去比利时国家队踢球。那里没有人抱怨，因为我认为我们国家的观念正在发生轻微的变化。很多人说了很多。对我来说，很多人花了很多年才改变他们的看法。伙计，你可能没有时间。事情就是这样发生的。”

“当我为我的国家踢球时，我们踢的是我们想要和曼联一起踢的那种风格，我在那里踢得很好。是我吗?在世界杯上我进了四个球，三周前我在两场比赛中进了三个球，在那之前我们在九月对阵瑞士和冰岛，我在两场比赛中进了四个球。我为我的国家进了48个球。我们都知道国际足球不同于俱乐部足球，但我们在国家队踢球的风格是我们想在曼联踢球的风格。所以还是我吗?还是我们需要男人之间的对话，告诉彼此规则?”

卢卡库补充说，他觉得曼联在上赛季末传出他将不会留在俱乐部的谣言时，没有为他做足够的辩护。

他补充说:“我想很多人都说我没有受到保护。有很多谣言说，‘罗梅鲁会去那里，他们不想要罗梅鲁’，没有人站出来辟谣。那是整整三、四周的时间。我在等着有人出来把它关掉。它没有发生。我和他们谈了谈，告诉他们最好还是各走各的路。我只是想让你说，‘罗梅鲁将为他的位置而战’，但这在四五个月里从未发生过。所有的一切都是，‘他必须离开，他不应该在那里’。好吧，那我现在就走。你不仅要为自己的位置而奋斗，还要成为别人希望你成为的人。

“如果你快乐，你就会找到方法，不管你是替补还是首发。但没人告诉我情况是这样的，所以我想了两三个星期来分析，看看媒体上的这些狗屁新闻。谁泄漏吗？不是我。不是我的经纪人。我在手机上看到它不知从哪儿冒出来的。我告诉他们，‘待在一个不需要我的地方对我不好’。”