离队？卢卡库：憎恨你的人已经绝望 只能编织谎言

索尔斯克亚执教曼联以来，拉什福德成为首发中锋，卢卡库屡次进入替补席，这让外界猜测比利时人会不会选择离开老特拉福德，但他在社交媒体上否认了这些流言。

比利时前锋卢卡库这个赛季并不顺利，在曼联还未解雇穆里尼奥之前，卢卡库遭遇了长期的进球荒，而当索尔斯克亚担任球队临时主帅后，这位大中锋发现主力首发已经属于拉什福德。

他在社交媒体上最新的言论似乎是在回应进来关于他未来的猜测。

索尔斯克亚被任命为曼联临时主帅后，卢卡库适逢家中有事，因此缺席了挪威人执教的前两场比赛。等到他回到球队后，不得不在替补席上找状态，而首发登场的拉什福德在这段时间状态火热，比利时人很难取而代之重回首发。

在索尔斯克亚执教的7场比赛中，他仅首发过一次。

卢卡库于2017年夏天以7500万英镑的转会费加盟红魔。尽管他加盟后第一个赛季就打进16粒联赛进球，但他是否能适应索帅麾下的快打风格还是一个问题。

上个月，卢卡库与尤文图斯联系在了一起，而他在采访中也称赞过意甲球队。

然而，卢卡库在社交媒体上发声，似乎是在回击他的离队传闻。他在自己的Instagram视频故事中写到：“当憎恨无法对你产生影响时，他们就开始编造谎言。”

尽管缺乏出场时间，卢卡库依然在索尔斯克亚执教期间打入3球。

本周五晚，曼联将前往酋长球场和阿森纳进行足总杯第四轮的比赛，预计卢卡库会在这场比赛中得到首发的机会。