离队倒计时 格里兹曼今夏或追随穆里尼奥

马竞前锋格里兹曼极有可能会在今夏离开球队，他可能会选择追随穆里尼奥的脚步。

根据西班牙媒体Don Balon的最新报道，马竞前锋安东尼·格里兹曼将在今夏离开万达大都会球场，法国人将追随穆里尼奥的脚步，加盟这位葡萄牙名帅所执教的下家俱乐部。

欧冠被尤文图斯翻盘、联赛巴萨一骑绝尘，面对如此情况，格里兹曼似乎又要在马竞“收获”一个四大皆空的赛季。这对去年夏天斩获世界杯冠军的法国前锋来说确实难以接受。

就像这家媒体所指出的那样，前皇马主帅在近期告诉这位年满28周岁的前锋，以他的年纪，捧得欧冠奖杯的时间已所剩不多。如果他不能够早下决断，那么恐怕就将永远与大耳朵杯擦肩而过，而加盟自己执教的下支球队，则能够帮助他实现自己的这一理想。

从目前的传闻来看，与穆里尼奥传出绯闻的几家俱乐部有巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑、国际米兰、罗马、埃弗顿、里昂、以及中超的广州恒大等多家具备竞争力的俱乐部，但如果说到冲击欧冠冠军，恐怕只有前4支球队才有望做到这一点。

再仔细分析一下，国米与罗马这两支意甲豪门在欧冠中的竞争力实际上并不是太高。从目前看来，该媒体所指的穆里尼奥下一站，恐怕就是巴黎圣日耳曼或者拜仁其中的一家。

目前这两家顶级豪门主帅的日子都不好过，欧冠早早出局已经让德国教头图赫尔饱受批评，凌晨1比5惨败里尔更是将他一下子推到了风口浪尖之上，早就走消息传出巴黎主席纳赛尔有意在今夏将其解雇。除此之外，法甲霸主还在近期与格里兹曼传出过绯闻。

至于拜仁，尽管德甲霸主最近重新回到了联赛榜首位置，但有关科瓦奇的争论一直没有停止，不仅仅是更衣室的将帅矛盾，就连鲁梅尼格与赫内斯这两位俱乐部高层也因克罗地亚人的去留问题意见相佐。此前多家媒体曾指出，南部之星确实在认真考虑邀请穆里尼奥的相关问题。另外一点，尽管在近期没有与格里兹曼有所联系，但去年和前面，他们均是法国前锋的热门下家。