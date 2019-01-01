离队传言恐成真 埃梅里和托雷拉就未来交谈

这名乌拉圭国脚已经与离开酋长球场联系在一起，据说西班牙和意大利的俱乐部对此很感兴趣。

乌奈·埃梅里在本周与这位心神不宁的中场球员进行了谈话后，坚定地认为卢卡斯·托雷拉在阿森纳有一个“出色的未来”。

本赛季托雷拉只参加了四场英超联赛，当他上场时，他被安排在一个更靠前的中场位置——据他的经纪人巴博罗·本坦库尔说，这种情况已经“伤害”了托雷拉。

据说西班牙和意大利的俱乐部对签下这名乌拉圭国脚很感兴趣，他在国家队比赛日时谈到了他的未来。

“阿森纳需要我集中注意力。”他说：“我不能开始谈论另一支球队。我需要集中注意力，当转会窗口到来的时候，我们会看到会发生什么。”

托雷拉的言论引起了阿森纳球迷的担忧，他们认为这位中场球员可能会在一月份离开北伦敦。

埃梅里透露，他在本周与托雷拉进行了会谈。

“我在周三和周四都和他谈过。”埃梅里说：“他很年轻，他的过程才刚刚开始。他去年开始在英超踢球，并取得了进步，但今年他需要进步。他是一名非常优秀的球员，对我们很重要，他的注意力需要100%地放在我们身上。他对我的反应是积极的。”

埃梅里补充道：“卢卡斯有很强的责任感和良好的行为习惯。他在这里有很广阔的未来，但他需要改进。他必须在某些情况下学习，靠个人能力帮助我们做得更好。今年他的状态不是很稳定，但我给他的挑战是提高，在球场上的一些战术问题上做得更好，最重要的是保持稳定，在接下来的比赛中保持稳定。”

埃梅里本赛季使用托雷拉的方式一直让阿森纳球迷感到失望。

但是埃梅里相信他更适合一个靠前的角色，他可以用他的能力在更高的位置上抢球并赢回球权，这是他本周在视频分析的帮助下向乌拉圭人解释的。

“我给他看了一些关于他在我们队中的最佳表现以及他如何改进的视频。”阿森纳的主教练说：“现在他在帮助我们两个中场球员，因为他对对手的压力是我们中场球员中最好的，他的能力，得到得分的机会，对我们和球队都很好。”

当被问到为什么托雷拉要离开防守中场的位置时，埃梅里暗示他的控球能力不足。

他说：“但是什么是防守型中场呢？我们需要这个位置来建立进攻，这是一个很大的责任。他需要获得信心，获得更多的比赛和更多的经验来获得信心。他可以作为一名防守型中场，但是我们需要一名防守型中场来进攻，因为对我们来说，防守是非常重要的。卢卡斯可以学习和提高，但要让他承担起与我们的团队合作的责任，他需要更多的时间来学习和提高。”