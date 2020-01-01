离队不离心 塞蒂恩：阿图尔会全力以赴至赛季末

这位巴西中场已准备转会都灵，这笔交易的奖金总额可能达到1000万欧元。

巴塞罗那已经同意以7200万欧元外加1000万欧元浮动条款的价格将阿图尔卖给尤文图斯，加泰罗尼亚豪门已经在其官方网站上证实了这一点。

尤文图斯的皮亚尼奇也已经被证实将转投巴萨，这两位球星都将在2019-20赛季结束后正式加盟。

在这笔交易的开始阶段，巴西中场实际上并不热衷于转会意大利，不过根据够力足球了解到的情况，他的立场在周四发生了戏剧性的转变，这位交易的最终完成铺平了道路。

其他球队

“巴塞罗那和尤文图斯已经就球员阿图尔·梅洛的转会达成了协议。这家意大利俱乐部将支付7200万欧元，外加1000万欧元的浮动奖金。”

“这名球员将继续留在巴塞罗那俱乐部，直到2019-20赛季正式结束。”

而主教练基克·塞蒂恩已经将这名球员安排到了周二对阵马德里竞技的大名单中。

在接受媒体采访时，塞蒂恩表示：“直到他在这里的最后一天，我都不会怀疑他给出的将全力以赴实现球队目标的承诺。”

“直到本赛季的最后一场比赛，他都会是巴萨的一员。他已经承诺要成为球队中的一员，他会全力以赴去实现这些目标。我对他毫不怀疑。”

“他说他将拿出最好的状态。我将决定他能够踢多少场比赛。”

阿图尔在2018年从格雷米奥加盟了巴萨，他已经为诺坎普出场了72次，包括本赛季28次，为球队贡献了4粒进球。

在过去的三场比赛中，巴萨仅拿到了两场平局，将积分榜榜首的位置拱手相让给了皇马，丧失了争冠主动权。这也让塞蒂恩将被解雇的传闻甚嚣尘上，尽管他在一月份刚刚成为红蓝军团的主教练。

然而，在与迭戈·西蒙尼的球队的比赛之前，这位教练淡化了自己的担忧。西蒙尼的球队目前在积分榜上排名第三，在本赛季只剩下6场比赛的情况下，他们与加泰罗尼亚球队的分差达到了11分。