离开蓝军一飞冲天 萨拉赫的成长让科尔惊讶

在利物浦2-0击败切尔西的英超焦点战中，前锋萨拉赫打入一粒精彩的世界波进球，他加盟利物浦后的出色表现有目共睹。切尔西名宿阿什利-科尔为这位昔日蓝军队友的成长感到一些惊讶。

前切尔西名将阿什利-科尔在效力斯坦福桥期间与埃及前锋萨拉赫度过了两年的时光，随后萨拉赫前往意甲，现如今回到英超加盟利物浦后，已经成长为世界级球星。科尔对他的迅速成长感到有些惊讶。

在上周末英超第34轮的焦点战中，萨拉赫打入一粒精彩的世界波进球帮助球队2-0击败蓝军，继续领跑积分榜。

科尔参加了天空体育的直播节目，当被问及他是否预见到了萨拉赫在利物浦的成长时，科尔承认：“老实说，没有。”

“在和他做队友的时候，我看到了他在训练中的努力和能力，但是现如今的他在赛场上变得更像一名冷酷的杀手。”

“我并不是说他在比赛中自私，但是他有强烈的射门欲望，这也是他的工作，他需要进球。”

“利物浦前锋三叉戟包括萨拉赫、菲尔米诺和马内，他们的合作非常默契，但萨拉赫的表现有时似乎在向外界证明‘这是我的比赛，是我表现的时候了’。”

在2013-14赛季那场决定利物浦争冠前景的比赛中，科尔和萨拉赫都代表切尔西出场迎战利物浦。那时候，萨拉赫只是时任主帅穆里尼奥的替补球员。

“我们就像是切尔西的B队，这部分球员无法获得太多出场时间。当我们有机会出场时，大家都想证明自己，”科尔补充说。“主帅穆里尼奥在赛前告诉我们，不要成为被利物浦球迷围观的小丑。那是一次非常精彩的演讲，最后我们2-0击败了他们。”

尽管率先结束比赛的曼城3-1击败了水晶宫，但克洛普的球队凭借多赛一场，再次以2分优势登上积分榜榜首。