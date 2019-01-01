离开皇马已成定局？中超或成贝尔下一站

贝尔在今夏离队几乎已成为定居，作为新晋的“超级联赛”，中超有可能会成为威尔士巨星的下一站。

根据意大利知名足球网站Calciomercato.com的最新报道，加雷斯·贝尔的皇马生涯所剩无几，赛季末离队几乎已是板上钉钉的事实。

目前诸多欧洲豪门均对威尔士巨星有所怀疑，尽管有AC米兰、拜仁慕尼黑、曼联和热刺等绯闻对象，但目前看来他们很难满足皇马的要价和球员薪水。

不过这样的问题显然无法难倒一些欧洲之外的豪强，这家媒体就指出也许为了更高的薪资待遇，贝尔可能会前往中国、美国或者阿联酋来延续自己的职业生涯。在这些“不差钱”的联赛，威尔士人也许能拿到惊人的60万欧税后年薪。

如今的贝尔在皇马过得并不开心，截至目前他总共代表白衣军团参加了37场各项赛事的比赛，其中有24次首发，但只斩获11球5助攻，与巅峰时期相比下滑相当严重。

尤其是他目前已经成为了球迷与媒体的眼中钉肉中刺，经常遭到外界批评。即使在皇马队内，他也是一个不安定因素。拒绝庆祝进球、替补席观看高尔夫比赛以及不参加队友聚会等行为，已经让他在更衣室内遭到排挤。

除了外界和更衣室，贝尔与回归球队的齐达内也有着不小的矛盾。在安切洛蒂手下，初来乍到的贝尔确实表现惊艳，外道超车、欧冠打入关键进球等，均给外界留下了不可磨灭的印象。不过自齐达内接任后，虽然贝尔随队收获了诸多荣誉，但接连不断的伤病却在不断消磨和影响着他的意志与信心。

有消息表示齐达内之所以在去年夏天毅然离队，就是因为皇马主席弗洛伦蒂诺执意卖掉C罗并扶正贝尔，以威尔士人如今的状态，恐怕在法国名帅手下并不能得到太多机会，比如在最近的几场比赛中，他几乎都是以替补的身份登场比赛。

尽管已成为皇马弃子，但如果贝尔这样的巨星来到中超，几乎可以肯定能够以一己之力，将中超的知名度提升一个档次，毕竟他是一位处于当打之年的顶级巨星，即使实力下滑，依旧是当今足坛身价最高和实力最强的一批人。

贝尔曾多次跟随威尔士和皇马前往中国进行过比赛与活动，相信在这里他可以有所作为。目前唯一让我们困惑的是，到底是哪一家中国俱乐部有此魄力，能够在今夏以天价将其签下。