离开留队皆有可能 那不勒斯神锋回应转会传闻

这名波兰前锋的经纪人回应了关于自己客户在那不勒斯的未来。

根据阿卡迪乌斯·米利克经纪人大卫·潘塔克的说法，这位波兰前锋正在与那不勒斯进行续约谈判，此前他的客户曾与AC米兰、马德里竞技和尤文图斯等队联系在一起。

那不勒斯前锋米利克的现有合同将在2021年夏天到期，到目前为止，这位波兰国脚还没有就新合同的续约条款与意甲劲旅达成一致。

此前有传闻称米利克可能会离开那不勒斯，据报道，意甲豪门AC米兰对这名26岁的球员很感兴趣，而尤文和西甲的马竞也在考虑引进他，以代替伊瓜因和迭戈·科斯塔。

其他球队

潘塔克回应了关于米利克的传闻，他告诉意大利媒体足球市场:“关于过去一段时间以来媒体的报道，我想澄清一下，这些都是谣言，有些甚至是对那不勒斯俱乐部的不尊重。

“我从始至终都和那不勒斯的体育总监保持着联系，我们关于米利克转会的谈话一直很活跃。”

“在疫情的困难时期结束后，我们将会面并试图找到一个解决方案。”

“只有在找不到最合理方案的情况下，我们才会考虑为球员和俱乐部着想的共同解决方案。”

米利克于2016年从荷兰豪门阿贾克斯转会到了那不勒斯，在2019- 2020赛季的意甲因新冠疫情而停赛之前，他在参加的各项赛事的所有比赛中攻入了12粒进球。

那不勒斯俱乐部希望在转会窗口开启时能够做出几笔球员交易，并且他们已经与切尔西左后卫埃莫森联系在了一起。

那不勒斯正在考虑在下个转会窗口用这名意大利国脚取代马里奥·鲁伊或法乌齐·古拉姆，后者已经被排除在本赛季的欧冠大名单之外。

埃莫森在新型冠状病毒疫情爆发而停赛之前就失去了在蓝军的主力位置，这名25岁的球员在最近的5场英超联赛中有4场没有进入蓝军的比赛日大名单。

布雷西亚前锋马里奥·巴洛特利在承认他愿意为俱乐部效力后，也与那不勒斯联系在一起。

这位前AC米兰，国际米兰和利物浦的前锋表示自己曾经尝试过加入那不勒斯，并暗示他仍然希望转会到圣保罗球场。

“我试过加盟那不勒斯，”巴洛特利上周在Instagram上对法比奥·卡纳瓦罗表示。

“我在那不勒斯会过得很愉快的。我要让我女儿变成忠实球迷，她是一位那不勒斯球迷。”

“我对她唱，'布雷西亚，布雷西亚'，但她依旧支持那不勒斯。我带她去圣保罗的时候她很高兴，她被那种气氛催眠了。”

“踏入圣保罗球场总是一种很好的感觉，尽管在我看来最美丽的球场还是圣西罗。”