离开只为强势归来 维阿确认租借离开大巴黎

这位美国前锋已经确认他将在今年冬天离开巴黎，有报道称他将以6个月的租借合同形式加盟凯尔特人。

蒂莫西·维阿已经确认他将租借形式离开巴黎圣日耳曼，以获得更多一线队经验。

这位美国国脚在上个赛季末进入了巴黎圣日耳曼的一线队，但是他在本赛季难以找到自己的位置，并且从8月份起就没有出现在比赛日的大名单中。

本赛季他只参加了三场比赛，他希望通过租借以提高自己的水平，使得在下个赛季能够更好地在巴黎圣日耳曼找到自己位置。

这位18岁的前锋在Instagram长篇大幅地宣布了他的租借意向，并感谢粉丝和巴黎圣日耳曼球迷的支持。

维阿写道：“我只是借此机会和大家谈谈我和家人所作出关于今年冬季租借决定。”

“首先，我要感谢球迷们一直以来的支持，感谢教练组和队友们让我觉得自己是这个大家庭的一员。这几个月非常棒，虽然我没有踢太多比赛，但我总是很感激在赛季初我所获得的机会，因为那为我在这个冬季敲开了许多大门。”

“我爱你，我知道你会走到最后，你会拿起今年的奖杯，上帝与你们同在。我会想念球迷，想念你们为每场比赛带来的活力。我爱你，上帝会保佑你。我希望在这六个月之后，我可以回到王子公园球场，尽我所能，让你为自己是巴黎人而骄傲。”

维阿被与租借至苏格兰冠军凯尔特人联系在一起，罗杰斯急切地想要找到一个能够替代在夏季转会窗口结束时离开的前锋登贝莱的球员。

如果维阿转会到苏格兰，这名年轻球员将有资格代表凯尔特人参加欧罗巴联赛，而他们会在32强对阵瓦伦西亚。