福登：能在这支曼城我很幸运

作为蓝月亮青训体系的产物，福登意识到了瓜迪奥拉所设定的标准，他需要不断地证明自己。

菲尔·福登承认他很幸运能成为曼城“特殊球队”的一员，很少有年轻人能像他一样得到这样的机会。

蓝月亮在著名的青训体系中拥有巨大的潜力，但是从青年队到成年队的转变并不容易。这是因为英超卫冕冠军已经组建了一支众星云集的球队，继续主导着英格兰的国内比赛。

福登逆势而上，进入瓜迪奥拉的计划，并获得了一份长期合同。这位19岁的中场球员意识到自己是多么的幸运，他在谈到自己目前的状况时说:“任何一个球员只要能上场踢球，他就能很好地发挥自己的作用。我很幸运能参与其中。这是一支特殊的队伍。成功来自于球队的深度。”

曼城在2018-19赛季获得了具有历史意义的英超联赛、足总杯和联赛杯的三冠王，其中两座奖杯在上个赛季中成功卫冕。然而，随着瓜迪奥拉的不断进步，蓝月亮将不会满足于他们的荣誉。

福登不得不接受这种心态，他补充道:“他在训练中让我们非常努力，你可以从我们在场上的表现看出他想从我们这里得到最好的。这只会帮助我们踢得更好。”

曼城目前正加紧准备2019- 2020赛季在亚洲的季前赛。

福登参加了欧洲U21锦标赛，并在香港6-1击败杰志友谊赛中以替补身份亮相。

他希望从这一点开始，并确保他准备好在8月恢复比赛时被召唤。

“我到这儿才两天。”福登说：“(适应)肯定很难，但如果我刻苦训练，我的体能将会慢慢恢复。”

曼城还有一场对横滨的友谊赛要打，然后在社区盾杯的比赛中对阵利物浦。