福登的神奇表现为曼城找到了攻破马竞铁血防线的路径

根据量子理论，如果一个球被尝试了无限次，那么它最终也会穿过砖墙，不过这概率小得像个天文数字。

而在今天凌晨的70分钟里，曼城在与马德里竞技的欧冠首回合比赛中似乎正在进行现场实验。

西蒙尼为曼城带来了新的极端版本的"反足球"，在比赛四分之三以上的时间里，这种战术都发挥了作用。

然后是菲尔-福登上场。

在离开替补席仅79秒后，这位英格兰国脚在禁区边缘找到了最微小的空间，迅速转身，然后本能地将球传给德布劳内，让他攻破了奥布拉克把守的大门。

感觉曼城需要绝对的精确性来找到一条穿过马竞密集防线的道路，而这正是这位本土球星所做的。

为什么这位22岁的球员没有首发，这在赛前是个谜，而在他在场上20分钟的客串中给西班牙冠军带来的问题，比任何其他曼城球员都要多，这更让人对瓜迪奥拉没有让他首发感到不解。

瓜迪奥拉没有让福登上场，并不是想太多，但这是一个可能使他的球队踢得更加困难的决定。

福登的活力让马竞纪律严明的防线捉襟见肘，他创造了曼城今晚最好的机会，当他把球传给德布劳内时，后者在六码区内找不到突破四名防守队员的方法，他的目的是再进一球，让曼城在第二回合比赛前确保一些喘息空间。

然而，第二个进球从未到来，很难说1-0的比分更适合谁。

曼城现在将带着优势前往马德里，并希望马竞最终会攻出来，留下一些空当。但是，西蒙尼很可能在第二回合比赛的大部分时间里以同样的防守方式迎战，并希望在反击或定位球中充分利用任何机会。

开场15分钟，曼城就确定了比赛节奏，当时他们有92%的控球率。而马竞的8%的控球率里，感觉有很大一部分是在等待奥布拉克开门球。

在全场比赛结束时，马竞的控球率只有29%，但这就是防守足球的终极表演。

当格里兹曼在下半场初段身边仅有一名后卫的情况下快速突破时，他离球门还有70码的距离，没有任何支援，最终在试图找到队友时，由于体力耗尽而将球踢出了边线。

他和锋线搭档若昂-菲利克斯在自己的禁区内防守的时间几乎与在曼城半场的时间一样多。由此产生的热点图，如果它是说明一个人的健康状况，那么这张图片会表明这个人脖子以下的体温过低。

这种风格可能并不有趣，但它基本上是有效的。

曼城试图拉扯对手的阵型，但即使马赫雷斯和斯特林紧贴着他们各自的边线，他们的空间也很快被气喘吁吁的洛迪和福萨里科封锁。

当他们尝试通过中路制造攻势时，马竞根本没有给贝尔纳多-席尔瓦或德布劳内任何创造奇迹的空间。

当曼城最终被迫通过利用长传球直接抵达禁区时，萨维奇、费利佩和雷尼尔多则一次又一次地用头球解围。

凭借福登的神奇时刻，和德布劳内在近5场比赛的第5个进球，曼城才找到了一条出路。

在12天内对阵马竞和利物浦的四场重要比赛中的第一场之后，曼城在欧冠联赛中已经获得了优势——但也只是小小的优势而已。