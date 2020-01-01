福登：曼城应该续约席尔瓦 对阵伯恩利是我生涯最佳比赛

这位小将毫不掩饰自己对大卫·席尔瓦的推崇，他认为球队应该给这位球队传奇一份新合同。

菲尔·福登似乎并不想让大卫·席尔瓦离开曼城，他开玩笑地表示俱乐部应该给这位经验丰富的中场大师一份新合同。

英格兰U21球星菲尔·福登在周一5-0大胜伯恩利的比赛中梅开二度，和队友马赫雷斯一样，而大卫·席尔瓦也在比赛中接贝尔纳多·席尔瓦的助攻成功破门。

这位伟大的西班牙中场将在本赛季结束后离开阿提哈德球场，为自己这十年的辉煌生涯画上句号，他在这十年中成为了曼城历史上最优秀的球员，甚至是没有之一。

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大卫·席尔瓦的离开很可能会为菲尔·福登创造更多的一线队出场机会，尽管他对这位西班牙中场的离开感到失望。

“老实说，俱乐部应该和他续约!他今天的表现让人难以置信。”福登告诉天空体育。“我不想过多地考虑大卫·席尔瓦的离开，和我接班他的话题。”

“我很享受和他一起踢球的时光。他是一个伟大的人，是俱乐部的传奇。”

在上赛季的联赛中，菲尔·福登在曼城1-0战胜托特纳姆热刺的比赛中攻入了唯一的进球，而在3月份对阵阿斯顿维拉的卡拉宝杯决赛中，他还被评为最佳球员。

尽管如此，这位20岁的年轻人还是觉得自己在战胜伯恩利的过程中达到了职业的新高度。

“老实说，我认为这是我穿着曼城球衣踢得最好的一场比赛。”他表示。

“不过我还在每天学习，我还很年轻。我还有很长的路要走。”

“不过当我有这样的表现时，我真的很高兴。能上场比赛总是很棒，我很享受踢球。比赛最主要的就是去赢得胜利。”

菲尔·福登在比赛中最精彩的时刻是在他的两粒进球之间——一个漂亮的回传帮助贝尔纳多·席尔瓦为大卫·席尔瓦送出助攻。

“教练事先给我们做了很多精心安排，我们也一直训练短角球，当然还有防守，所以当机会出现时我们能够将其抓住。”他补充道。

“我们也训练过定位球的时候，如何能够将对方球员吸引出禁区，所以我已经知道那时要往哪里传球，我很高兴它成功了。”

曼城的下一场联赛将于周四晚上在斯坦福桥进行，届时他们将会迎战强敌切尔西。