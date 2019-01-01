福登收获吉尼斯世界纪录：最年轻英超冠军球员

瓜迪奥拉从青训学校收下了这名年轻的中场球员，他已经获得了两个英超冠军，同时在欧洲也给人留下了深刻的印象。

曼城中场菲尔·福登为自己赢得了一项吉尼斯世界纪录——成为最年轻的英超冠军球员。

在2017-18赛季结束时，福登才年满17岁零350天，当时曼城拿下了以超过100分的积分赢下联赛冠军，比排名第二的曼联多了19分。

这位斯托克波特出生的中场球员在那个赛季作为替补出场5次，并在冠军联赛和联赛杯中首发。

19岁的他告诉吉尼斯世界纪录：“我对这个消息欣喜若狂。”

“我真的不知道，直到别人告诉我！很高兴能被大家认可，也很酷地说我创造了一项世界纪录。”

在本周对阵亚特兰大的欧冠比赛中，福登被红牌罚下，但他已经有了令人印象深刻的表现，表明他将在未来几年成为曼城的重要一员。

这位少年球员还宣称贝尔纳多·席尔瓦是他合作过的最令人兴奋的球员，他对在瓜迪奥拉这样的教练手下和这样的球员一起踢球的感觉很感兴趣。

“我们带着自信去踢球，并被鼓励去表达自己。”他补充道。

“这是一种最适合我的打法。我们也没有停止工作，最重要的事情之一是我们彼此信任，为彼此工作。

“我们作为一个团队来进攻和防守，一旦我们丢了球，我们就会去寻找机会赢回来。”

福登还认为，英格兰国家队将会复制青年队在世界杯上的胜利，其中福登是年赢得2017年U17世界杯的球队成员之一，而U20梯队也在同年赢得了他们的世界杯。

“我现在的目标是继续和曼城一起赢球，并经常上场比赛。”他说。

“除此之外，谁知道呢！赢得U17世界杯让我兴奋，让我更渴望更多。

“和成年队一起再次赢得比赛是最好的。我们有一代有天赋的球员，我们没有理由不能充分利用它。”

利物浦的特伦特·亚历山大-阿诺德(也加入了福登的行列，成为2020年吉尼斯世界纪录的获得者之一。他打破了英超联赛中后卫助攻最多的纪录。

这两名球员很可能在未来为他们各自的俱乐部发挥重要作用，同时也会确保作为最好的英国球员的地位。