福斯贝里：莱比锡培养球星 不用买梅西内马尔

这位瑞典球星说，莱比锡宁愿帮助年轻人在比赛中进步，也不愿在精英球星身上花大钱。

RB莱比锡球星埃米尔·福斯贝里表示，俱乐部无意签下梅西、内马尔和姆巴佩等世界级球星，因为他们的重点是培养年轻球员。

莱比锡本赛季正在挑战德甲冠军，他们在21场比赛后仅落后卫冕冠军和领头羊拜仁慕尼黑一分。

2015年加入尚在德乙的莱比锡的瑞典国脚福斯贝里感觉他们的声誉正在提高。

其他球队

这位28岁的球员表示，球迷们对俱乐部致力于培养年轻球员的做法表示理解，而不是把巨额转会费花在大牌球员身上。

“每个人对每件小事都会有自己的看法。”福斯贝里告诉《卫报》。

“我们所能做的就是走自己的路，如果有人试图阻挡我们，我们就会努力击败他们——在球场上，而不是球场外。”

“我们并不是一上来就趾高气扬地说：‘我们要成为德国最好的球队，现在，现在，现在。’我们是一步一步来的；我们必须保持谦虚和专注。”

“我能感觉到它正在朝着正确的方向前进。我认为越来越多的人与我们感同身受，看到我们在这里做正确的事情。”

“我们不是来买内马尔、姆巴佩和梅西的。我们来这里买年轻球员，培养他们，踢足球，踢得开心。我认为人们可以在这一点上认识到自己。”

莱比锡拥有世界上最聪明的教练之一，去年夏天从霍芬海姆挖走了朱利安·纳格尔斯曼。

福斯贝里说这位32岁的球员已经帮助他提高了自己的水平，他的工作方式给他留下了深刻的印象。

“我认为他让我变得更好，让球队变得更好：在正确的时间成为正确的俱乐部的正确的教练。”他说。

“我们现在有更多的组合，更多的解决方案。（纳格尔斯曼）对每件事都有自己的想法。我们总是会有想法，然后你就必须去实现。”

“你的脑海中会有这样一种想法：‘啊，好吧，如果我这样做，这样做，这样做，这个就会打开，我就可以踢这个传球或那个传球。’即使在这个年龄，你也能学到新东西，这很有趣。”

莱比锡也希望在本赛季的欧洲冠军联赛中走得更远，这个月他们将面对与热刺的16强比赛。虽然他的对手在英超中表现强劲，但他不认为他们是晋级下一轮的热门球队。

“不不不！如果你看看托特纳姆热刺，你就会发现他们有出色的球员、出色的教练和出色的球场。”他说：“当然，我们有机会，但是我们必须百分百的投入，做出每个正确的决定。”