福布斯足球运动员收入排行榜 梅西再次力压C罗居榜首

这两位足坛巨星再次成为了世界上收入最高的两位足球运动员。

在过去的一年里，莱昂内尔·梅西以1.26亿美元的收入保住了福布斯收入最高足球运动员的榜首位置，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多紧随其后，位居第二。

上个月，这位巴塞罗那的超级巨星在世界足坛掀起了轩然大波，他告知效力了20年的俱乐部，自己想在2019- 2020赛季结束后离开。

梅西相信自己可以激活合同中的跳出条款以自由身离队，但巴萨和西甲官方否认了这一说法，并坚持只有在支付了7亿欧元解约金之后，他的合同才会终止。

其他球队

双方在一段时间内僵持不下，梅西开始与曼城、巴黎圣日耳曼和国际米兰等球队联系在一起。

不过由于这位阿根廷巨星并不愿意与巴萨对簿公堂，最终他在接受够力足球独家专访的时候证实，自己将在2020-21赛季继续留在这支陷入了困境的西甲豪门。

在过去12个月里，他获得了1.26亿美元的薪水和代言费，成为世界上收入最高的足球运动员。

他的长期竞争对手C罗以1.17亿美元的收入排名第二，他在尤文图斯拿到了略低于梅西的年薪，并且也拥有各种各样的场外代言。

巴黎圣日耳曼球星内马尔和姆巴佩分列第三和第四，这两人刚刚和法甲豪门一起闯入了欧冠决赛。利物浦前锋穆罕默德·萨拉赫排在第五，目前红军已经开始自己的英超卫冕之旅。

排在前十名的还有法国世界杯冠军保罗·博格巴和安托万·格里兹曼，在皇家马德里不受欢迎的加雷斯·贝尔，拜仁慕尼黑前锋罗伯特·莱万多夫斯基以及曼联门将大卫·德赫亚。

福布斯收入最高的十位足球运动员:

1. 莱昂内尔·梅西——1.26亿美元(9800万英镑)

2. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多——1.17亿美元(9100万英镑)

3.内马尔——9600万美元(7470万英镑)

4. 姆巴佩 - 4200万美元(3260万英镑)

5. 萨拉赫——3700万美元(2880万英镑)

6. 博格巴——3400万美元(2650万英镑)

7. 格里兹曼——3300万美元(2570万英镑)

8. 加雷斯·贝尔——2900万美元(2260万英镑)

9. 莱万多夫斯基——2800万美元(2180万英镑)

10. 大卫·德赫亚——2700万美元(2100万英镑)