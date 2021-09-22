福布斯足球运动员年收入排行榜：C罗1.25亿美元第一
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C罗到曼联的巨额转会帮助他超越梅西，成为今年福布斯收入最高的足球运动员。
罗纳尔多在2021-22赛季的税前收入将达到1.25亿美元，其中7000万美元来自他回到老特拉福德后的薪水和奖金。
与此同时，梅西以1.1亿美元的收入排在C罗之后，他在巴黎圣日耳曼的新队友内马尔和姆巴佩则分列第三和第四。
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具体排名如下：
C罗，曼联，1.25亿美元
梅西，巴黎，1.1亿美元
内马尔，巴黎，9500万美元
姆巴佩，巴黎，4300万美元
萨拉赫，利物浦，4100万美元
莱万多夫斯基，拜仁，3500万美元
伊涅斯塔，神户胜利船，3500万美元
博格巴，曼联，3400万美元
贝尔，皇马，3200万美元
阿扎尔，皇马，2900万美元
C罗有5500万美元的收入来自商业代言，就赞助收入而言，他是世界上收入最高的运动员之一。
只有三名现役运动员的商业收入超过这位曼联球星，他们分别是费德勒（9000万美元）、勒布朗-詹姆斯（6500万美元）和泰格-伍兹（6000万美元）。
总的来说，十大收入最高的足球运动员本赛季的税前收入约为5.85亿美元，高于去年的5.7亿美元。