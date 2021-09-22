福布斯足球运动员年收入排行榜：C罗1.25亿美元第一

这对传奇双星仍然是足球界收入最高的球员，巴黎圣日耳曼的三名球员占据了前四名中的三个位置

C罗到曼联的巨额转会帮助他超越梅西，成为今年福布斯收入最高的足球运动员。

罗纳尔多在2021-22赛季的税前收入将达到1.25亿美元，其中7000万美元来自他回到老特拉福德后的薪水和奖金。

与此同时，梅西以1.1亿美元的收入排在C罗之后，他在巴黎圣日耳曼的新队友内马尔和姆巴佩则分列第三和第四。

具体排名如下：

C罗，曼联，1.25亿美元

梅西，巴黎，1.1亿美元

内马尔，巴黎，9500万美元

姆巴佩，巴黎，4300万美元

萨拉赫，利物浦，4100万美元

莱万多夫斯基，拜仁，3500万美元

伊涅斯塔，神户胜利船，3500万美元

博格巴，曼联，3400万美元

贝尔，皇马，3200万美元

阿扎尔，皇马，2900万美元

C罗有5500万美元的收入来自商业代言，就赞助收入而言，他是世界上收入最高的运动员之一。

只有三名现役运动员的商业收入超过这位曼联球星，他们分别是费德勒（9000万美元）、勒布朗-詹姆斯（6500万美元）和泰格-伍兹（6000万美元）。

总的来说，十大收入最高的足球运动员本赛季的税前收入约为5.85亿美元，高于去年的5.7亿美元。