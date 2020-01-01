福勒：足总杯若不胜特兰米尔 索帅将下课

红魔主帅率队在老特拉福德的糟糕表现给自己带来了越来越大的压力。

根据利物浦名宿罗比·福勒的说法，如果曼联无法在周日足总杯第四轮的比赛中战胜特里米尔，索尔斯克亚将遭到解雇。

索尔斯克亚执教的曼联最近在英超中的表现令人失望，0比2不敌弱旅伯恩利。尽管挪威教头一直都在努力让红魔进入正轨并保持稳定，但在取得了不错的开头后，这支球队却再次陷入了停滞不前的境地，争四的目标再次面临严峻的考验。

“上帝”罗比·福勒最近撰文谈到了索尔斯克亚在曼联的困境，他表示：“不可否认，索尔斯克亚如果无法率队赢下特里米尔，他的帅位将变得岌岌可危。”

“作为一位主帅，在如此艰难的处境下，要踢这样一场比赛，这会让他有种奇怪的感觉。但对大多数主帅来说，这是一个不得不面对的事实——球队外某些时刻的工作将决定你的工作。”

“他现在正承受着巨大的压力，如果他排出一套较弱的阵容去踢一支低级别球队，还输了球，那他就会自食其果。当然，曼联应该赢球，但压力会对一支球队施加奇怪的影响——它会让球队变弱。”

在周中击败沃特福德之后，特兰米尔得到了对阵红魔的机会，对此，福勒强调说，这支英甲劲旅不容小觑。

“有很多因素都对曼联不利。普伦顿公园球场的草皮状况太糟糕了，那里的天气会让场地变得泥泞。”福勒补充道。

“如果索尔斯克亚拿自己的排兵布阵去赌博，那他就是在拿自己的工作去赌博。”

索尔斯克亚目前因伤病问题失去了明星前锋拉什福德，在没有这位22岁英格兰国脚参加的前两场比赛中，曼联都没能破门得分，他有可能会缺席本赛季剩余的所有比赛。

尽管外界都认为他的工作岌岌可危，但索尔斯克亚在近期的采访中依旧表示并不担心自己的工作，并且认为自己只会签下符合俱乐部新理念的球员。