福勒：足总杯若不胜特兰米尔 索帅将下课
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根据利物浦名宿罗比·福勒的说法，如果曼联无法在周日足总杯第四轮的比赛中战胜特里米尔，索尔斯克亚将遭到解雇。
索尔斯克亚执教的曼联最近在英超中的表现令人失望，0比2不敌弱旅伯恩利。尽管挪威教头一直都在努力让红魔进入正轨并保持稳定，但在取得了不错的开头后，这支球队却再次陷入了停滞不前的境地，争四的目标再次面临严峻的考验。
“上帝”罗比·福勒最近撰文谈到了索尔斯克亚在曼联的困境，他表示：“不可否认，索尔斯克亚如果无法率队赢下特里米尔，他的帅位将变得岌岌可危。”
“作为一位主帅，在如此艰难的处境下，要踢这样一场比赛，这会让他有种奇怪的感觉。但对大多数主帅来说，这是一个不得不面对的事实——球队外某些时刻的工作将决定你的工作。”
“他现在正承受着巨大的压力，如果他排出一套较弱的阵容去踢一支低级别球队，还输了球，那他就会自食其果。当然，曼联应该赢球，但压力会对一支球队施加奇怪的影响——它会让球队变弱。”
在周中击败沃特福德之后，特兰米尔得到了对阵红魔的机会，对此，福勒强调说，这支英甲劲旅不容小觑。
“有很多因素都对曼联不利。普伦顿公园球场的草皮状况太糟糕了，那里的天气会让场地变得泥泞。”福勒补充道。
“如果索尔斯克亚拿自己的排兵布阵去赌博，那他就是在拿自己的工作去赌博。”
索尔斯克亚目前因伤病问题失去了明星前锋拉什福德，在没有这位22岁英格兰国脚参加的前两场比赛中，曼联都没能破门得分，他有可能会缺席本赛季剩余的所有比赛。
尽管外界都认为他的工作岌岌可危，但索尔斯克亚在近期的采访中依旧表示并不担心自己的工作，并且认为自己只会签下符合俱乐部新理念的球员。