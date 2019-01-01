福勒：盼渣叔长留红军 希望杰拉德别太早归队

红军传奇希望看到尤尔根·克洛普在未来的很多年里继续掌管球队，尽管有传言说流浪者队的主帅将会来接替他。

前利物浦前锋罗比·福勒不希望杰拉德在不久的将来接替尤尔根·克洛普的位置，他预测现在的主帅仍然可以把俱乐部带到一个新的高度。

在他在安菲尔德的前四年里，克洛普已经把红军变成了欧洲冠军和英超冠军的争夺者。

克洛普的合同将在安菲尔德一直持续到2022年，但他暗示他可能会在之后的一段时间里暂时离开教练岗位，这引发了大量猜测。

利物浦传奇和现任流浪者队主帅杰拉德被认为是取代克洛普的最佳人选，但福勒不希望这样的改变在“很长一段时间”内生效。

“在足球界，你永远不能说‘不’，而史蒂文在流浪者队的表现非常出色，”他在接受talkSPORT采访时表示：“你要问的问题是，自从他（杰拉德）接手以来，他们现在是一支更好的球队吗？他们当然是，真的。他会想离开，回到英超吗？毫无疑问，在未来，他极可能会这样做。如果利物浦需要找一个新教练，他是每个人嘴边的名字，但就我而言，我不希望他们需要一个新教练。我希望尤尔根能留下来很长一段时间，因为如果他能留下来很长一段时间，这意味着利物浦作为一个俱乐部是成功的。所以所有关于史蒂文是否应该出现的讨论是存在的，当然，他将是每个人嘴边的名字，但我希望很长时间以内都不会出现。”

谈到利物浦最近在克洛普的带领下取得的巨大进步，福勒补充道：“你应该给尤尔根很多的信任，利物浦真的是太棒了。他让他们状态良好，充满激情，他们看起来是一支不可思议的球队。人们说他们看到了精彩的表现，但是利物浦还没有达到他们所能达到的高度——这是一个可怕的想法！”