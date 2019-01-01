福勒力撑克洛普：利物浦不需要库蒂尼奥替代者

红军在2018年1月与一名巴西中场球员分道扬镳，而福勒称他们不需要找到一个类似的替代者。

利物浦在库蒂尼奥离开后并没有引进另一名类似的核心球员，红军传奇福勒认为因为克洛普“并不想取代他”。

2018年1月，一名巴西中场球员离开安菲尔德，一笔巨额转会将他带到巴塞罗那。

普遍的共识是，现在仍然是，利物浦将寻求在某个阶段增加另一个创造性的影响力。

然而，克洛普并没有选择一个有实力的球员来填补球队的10号位，这支欧冠冠军则选择了另一种方式。

福勒相信这是一个正确的决定，红军重新回到了争夺英超冠军的行列。

这位标志性的前利物浦前锋说:“你把克洛普看作一个教练，送走库蒂尼奥，好吧，他想走，但人们总是说‘找人代替他’。”

“他并不是真的想要取代他，他想要的是不同类型的球员，他认为这些球员会给利物浦带来更多的好处，他们可能有更好的职业道德。”

“他走的就是这条路，我想认为你应该要给克洛普充足的信任。”

利物浦在没有库蒂尼奥的情况下取得了令人钦佩的成绩，而南美人则在巴塞罗那挣扎，并被租借至拜仁慕尼黑。

克洛普的球队目前在英超积分榜上以8分的优势领先，但福勒并没有被“30年国内荣誉的等待终于结束”的言论所影响。

他补充道:“还有很长的路要走。

“还有有很多比赛，有很多积分。但是利物浦的比赛方式，他们真的是太棒了。”

“当你想到去年的英超联赛，利物浦面临一个问题，那就是曼城。”

“利物浦去年表现很好，显然曼城今年的问题是利物浦，利物浦表现难以置信。”

“人们说我们在看表演，但他们还没有达到他们应有的高度，这是一个可怕的想法。”

“我认为他让他们变得状态更好，他让他们火力全开，他们看起来是一支不可思议的球队。”