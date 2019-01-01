福勒：克洛普的续约确保利物浦不会重走曼联老路

红魔在弗格森爵士离开后陷入低谷，但利物浦希望确保他们的长期计划能够落实到位。

罗比·福勒认为，利物浦在与尤尔根·克洛普签下一份新合同后，将不会走曼联的老路，红军正在努力确保在找到新教练的那一天能够顺利过渡。

红军传奇福勒在接受《镜报》采访时谈到了在安菲尔德完成的一笔至关重要的交易：“他与利物浦签下了一份新合同，这是一笔巨大的交易。”

“我想每个人都认为他会做七年，然后在2022年休息一下。所以在那之后再让他待两年是很棒的。”

“它的重要性有很多原因。首先，这是一个让人振奋的赛季。这就像俱乐部签下了世界上最好的球员之一，因为他就在那里。

“他也是一个竞争者。他在安菲尔德接手了一支相当糟糕的球队——那支球队现在只剩下几个人了。

“但他在第一个赛季就打进了两个决赛，第二个赛季打入了前四，然后是欧冠决赛。他们每年都在好转，而且没有停止的迹象。这是一个真正的竞争者。不过，额外的两年对俱乐部来说是一个巨大的奖励，因为它提供了连续性。这支球队太令人兴奋了，他们是夺冠大热门是有原因的。

“然而，总有一天，它需要重新振作和一点点重建。他们的年龄都处于顶峰——或者正在走向顶峰——但是，两三年后，有些人会离开。

“让克洛普来监督这一切意味着利物浦没有机会转交一支需要大刀阔斧改革的球队，就像弗格森爵士做的那样。”

“然而，由于这个原因，克洛普已经很久没有签约了。他签约，因为他有勇气支持自己。他知道他有一个很棒的团队，他们可以变得更好，他想让他们走得更远。

“你可以看出他热爱他的工作。他本赛季想要赢得联赛冠军，我确信这将是目标，甚至优先于欧洲冠军联赛。

“但他会希望这是一个开始，他会想要更多。克洛普赢了，但他从未在他的联赛中最大的俱乐部待过，也没有花过大笔的钱。现在他在俱乐部谁支持他，谁就会为他买单。他会相信这只是个开始。”

利物浦目前在英超积分榜上以10分的优势领先，他们正准备开始他们的世俱杯征程。