捉襟见肘 热刺后卫福伊特伤缺至九月

这位后卫在今夏的友谊赛中脚踝韧带受伤。

托特纳姆后卫胡安·福伊特由于脚踝韧带受伤，将缺席到9月。

这名中后卫在与拜仁慕尼黑的奥迪杯季前赛中受伤离场，当时主教练毛里西奥·波切蒂诺承认这名球员有些疼痛。

随后的测试显示，福伊特的左脚踝外侧韧带受伤，要到下个月才能恢复一线队的比赛。

这位21岁的球员因在2018-19赛季末对阵伯恩茅斯的比赛中被红牌罚下而被停赛，这是热刺本赛季头两场对阵阿斯顿维拉和曼城的英超比赛。

他不太可能参加8月25日主场对阵纽卡斯尔的比赛，也不太可能参加9月1日与阿森纳的北伦敦德比。

阿根廷人上赛季为热刺出场17次，这是他作为一线队球员的第一个赛季。然而，福伊特的表演得到了球迷们褒贬不一的评价。

特别是11月对阵狼队的表现，以及5月对阵伯恩茅斯的糟糕表现，当时他被罚下。

随着基兰·特里皮耶转会马德里竞技，这名后卫将在波切蒂诺下赛季的计划中扮演更重要的角色。虽然福伊特主要是一名中卫，但很多人相信这位21岁的球员也会成为塞尔吉·奥里耶的替补。

然而，福伊特的受伤意味着波切蒂诺无法为这名科特迪瓦国脚提供替补，他可能会被迫在转会市场上寻找一名替补右后卫。

福伊特也为阿根廷国家队出场7次，并且是今年夏天美洲杯的一员，随队获得美洲杯第三，这也推迟了他今年夏天回到托特纳姆热刺的时间。