禁赛也别走！埃里克森：希望斯特林德布劳内留在曼城

这位英格兰前锋和比利时中场看起来是这家英超俱乐部未来的关键，瑞典教头希望他们能留在英格兰。

埃里克森敦促斯特林和德布劳内留在曼城，拒绝皇马等球队的邀约。

在被发现违反了财政公平政策后，曼城被欧足联禁止参加欧战两年，而蓝月亮的上诉将在近期正式开庭，而根据此前的报道，这场仲裁的结果预计将在7月份才能出炉。

如果曼城真的被禁止参加欧战两年，这样的打击可能会诱使他们的顶级球员转会到其他俱乐部，比如皇马，这家西甲豪门曾与斯特林传出过绯闻，而德布劳内此前也在接受采访时暗示自己会在这种情况下考虑未来。

其他球队

前曼城和英格兰队主教练埃里克森表示，斯特林和德布劳内可以决定自己的命运，但他提醒说，目前这两人所效力的曼城已经是欧洲最好的球队了。

“好吧，如果他们愿意的话，他们可以为皇家马德里效力，但我会感到失望，”埃里克森告诉Stats Perform News。“我不知道——我真的希望他们留在英格兰。截至目前，英超已经是多年以来的世界最佳联赛，他们是最受欢迎、最好的联赛，这一点毫无疑问。”

“其他联赛也不错，但如果不是巴塞罗那或皇家马德里，或者马德里竞技，有多少人会关注西班牙足球呢？我想不会太多。”

“德甲，如果没有多特蒙德的比赛，如果没有拜仁慕尼黑的比赛，你会坐在那里看比赛吗？在英格兰就不一样了，因为任何球队都可以打败其他球队。在英格兰，有一场又一场精彩绝伦的比赛。”

失去斯特林，德布劳内，或者两者都失去，对曼城来说将是一个巨大的挫折，但埃里克森知道，瓜迪奥拉对蓝月亮更为重要。

瓜迪奥拉与曼城的合同即将进入最后一年，目前他并没有完全排除续约的可能性。

这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑队主教练似乎将至少留队至合同结束，本周他曾经的导师胡安马·利略成为了一名新的助理教练，但很多事情仍然可能改变这一点。

“当然，这很重要，”埃里克森在谈到西班牙人的未来时表示。“他被认为是世界上最好的教练之一，并且处于这种状态已经很长时间了。”

“在合同结束前失去他对曼城来说是件坏事，对球迷、球员和俱乐部而言，都不是一件好事。目前并没有什么详细的消息传出来，我希望曼城高层竭尽全力将他留到合同结束。”