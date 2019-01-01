禁区内手球被无视 索肖懊恼：那应该是一个点球

红魔主帅认为，在老特拉福德的下半场，VAR应该被允许介入一件有问题的事件。

曼联主帅索尔斯克亚认为他的球队应该在周一1-1战平阿森纳的比赛中获得一个点球。

就在第58分钟，奥巴梅扬为枪手扳平比分之前，球似乎打在了阿森纳禁区内的科拉希纳茨的上臂，裁判决定不判点球，VAR也没有介入。

几分钟后比赛结束，阿森纳1-1战平曼联，这是曼联本赛季最糟糕的开局。

在一连串糟糕的表现后，索尔斯克亚的压力越来越大，他强调，他认为在下半场球击中科拉辛纳茨时，裁判应该被判罚点球。

“我认为如此。如果你不确定的话，你宁愿吹哨检查一下。”索尔斯科亚在赛后告诉天空体育。

“我是这么认为的，很多曼联球迷都认为那是一个点球。”

“然而，有时你能得到它们，有时不能。”

曼联在过去的八场比赛中都没有打进超过一个以上的球，索尔斯克亚意识到他的球队必须在门前站稳脚跟。

“又是一个奇怪的时刻，我们1-0领先，却没有得到我们想要的第二个进球。”因为这就是这个团队现在正在学习的东西。”

“我们需要在球场的两端更加冷静。我们会学会的，绝对。”

“对一些人来说，这是一个陡峭的学习曲线，因为放弃是糟糕的。有时我们会传球，我们打得很好。今天也许是我们从中学习的时刻。”

当曼联再一次没能得到三分的时候，俱乐部已经为他们的青训产品提供了一个平台。

周一，曼联的一些年轻球员得到了上场时间，包括17岁的前锋梅森·格林伍德，这给了索尔斯克亚一些未来的希望。

“很高兴听到这个消息，我没有想过这个，”他说。

“我们正在开始建造一些东西，我感觉——今天也是如此——我们正在走向某个地方。”