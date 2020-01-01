神锋降临似莱万 胡梅尔斯：我告诉哈兰德如何进球

这名德国后卫开玩笑说帮助这名挪威少年提高了他的进攻能力，并说这个新人让他想起了一名前多特蒙德球星。

多特蒙德后卫马茨·胡梅尔斯开玩笑说要给埃尔林·哈兰德一些如何进球的建议，并说这名年轻的前锋让他想起了罗伯特·莱万多夫斯基。

哈兰德自从一月从萨尔茨堡转会来到多特蒙德后，在他的前三场比赛中打进7球。

胡梅尔斯在为多特蒙德出场的334场比赛中打进25球，他开玩笑说他一直在帮助19岁的哈兰德提高他的攻击力。

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“哈兰德现在状态很好，”胡梅尔斯告诉《世界报》：“我当然会给他一些提示，告诉他怎么做。”

“他在57分钟内的进球比我整个赛季的进球还多。”

哈兰德成为德甲历史上第一个在前三场比赛中打进七球的球员，令人难以置信的是，他在德国顶级联赛中的前七次射门都转化成进球。

随着哈兰德在多特蒙德签下一份4年半的合同，胡梅尔斯希望这名前锋能留在俱乐部，并相信他的天赋与前多特蒙德球星莱万多夫斯基相似。

莱万多夫斯基2010年加盟多特蒙德，在四年的时间里，他在黄黑军团中打进103球。

“只要我在这里（我就希望哈兰德留下来）。”胡梅尔斯说：“至少我希望如此。”

“我和莱万多夫斯基一起踢球很多年了，所以当我看到一个好的前锋时我就知道了。不过（哈兰德）还没有达到同样的水平。”

哈兰德将没有资格参加本赛季的欧冠淘汰赛，因为他已经代表萨尔茨堡参加过小组赛。