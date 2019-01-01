神锋终老毕尔巴鄂 阿杜里兹宣布赛季后退役

前西班牙国脚在周五确认，将在本赛季结束后结束他20年的职业生涯。

毕尔巴鄂竞技队前锋阿里茨·阿杜里兹宣布他将在2019- 2020赛季结束后退役。

这位38岁的前锋在20年的职业生涯中表现出色，在三次为俱乐部效力期间，成为了西班牙国脚和体育界的宠儿。

自2012年重返俱乐部以来，阿杜里兹在体育方面的明星表现令人印象深刻，但到新赛季结束时，他已经39岁了，他觉得是时候专注于生活的其他方面了。

在周五的新闻发布会上，阿杜里兹告诉记者：“我想告诉大家，今年将是我职业生涯的最后一年。”

“我将在这个赛季结束后离开足球。能从毕尔巴鄂竞技告别我的职业生涯让我特别兴奋。”

“现在这么说的目的是避免让我分心，这样我就可以把所有的精力都集中在团队上。希望我们能以一件美好的事情结束这一年，给所有的球迷一些美好的东西。”

“我很高兴能够从毕尔巴鄂离开足球运动。我将比赛和享受每一天，直到最后。我们相信结局永远不会到来，但选择结局和结局在哪里是我莫大的荣幸。”

“这是一个深思熟虑的决定，我本可以在去年做出这个决定，但今年的情况让我做出了这个决定。这是我和家人共同做出的决定。我很自豪我能以运动员的身份结束我的职业生涯。”

尽管阿杜里兹年轻时第一次在运动场上踢球，主要是在预备队，在第三梯队被租借到布尔戈斯，但在2006年回到圣马姆斯之前，他转会到了皇家巴拉多利德。

他在他的第二次效力毕尔巴鄂竞技时期表现突出，但费尔南多·略伦特在2007-08赛季开始被看好，阿杜里兹在马洛卡度过了稳定的两年，打入23粒西甲进球。

这种状态让他转会到了瓦伦西亚，虽然他在两个赛季里打进17球，但他只首发了31次，这是很好的成绩；在2012-13赛季之前，几乎没有人反对他再次加盟毕尔巴鄂竞技。

这一次阿杜里兹在进攻端处于首选，而略伦特则在合同即将到期的这段时间里状态挣扎。

阿杜里兹在2012-13赛季14粒进球的记录是当时个人最好的记录，但未来会更好。

这位身材魁梧的前锋在接下来的一个赛季收获了16粒进球，第二年又是18粒。2015-16赛季是20个，这为他赢得了进入2016年欧洲杯西班牙国家队的机会。

阿杜里兹很有可能在他的最后一个赛季对阵他的前东家瓦伦西亚、巴拉多利德和马略卡。