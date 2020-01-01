神通广大 穆里尼奥宣称已得知切尔西排兵布阵

在去年十二月负于兰帕德的球队后，穆里尼奥渴望击败对手，并确信自己已知晓对方首发。

穆里尼奥说他已经知道兰帕德将会在周六排出什么阵容。

虽然他拒绝透露他的内部消息来源，但穆里尼奥似乎很想和他的前中场进行一番心理战。

切尔西在本赛季早些时候换了三后卫，从而战胜了热刺，穆里尼奥确信兰帕德会坚持使用同样的战术，尽管他并没有一直使用。

其他球队

他告诉记者：“我被告知他们回到了五后卫，这是他们通常做的，当他们的结果不是最好的时候。”

但他不愿意透露消息来源：“就像你有很多新闻却不告诉消息来源一样。”

如果曼城的欧足联禁令得以维持，英超第五名将足以获得欧冠资格，但一如既往，穆里尼奥希望将他的球队放在欧洲大陆足球的局外人之列。

“现在，热刺、曼联、阿森纳、谢菲尔德联、狼队、埃弗顿，我们不是热门。”他说。

“我们有雄心去那里，但是我们落后切尔西一分、二分、三分。切尔西比我们所有人都有优势。这是显而易见的。这不是一个很大的优势，但它是一个优势。”

“考虑到莱斯特城在本赛季的这个阶段还有9到10分的优势，切尔西目前最有希望获得第四名。当然，目前切尔西是第四名的热门球队。”

穆里尼奥很可能期待着切尔西球迷的热烈欢迎，但是他说他对蓝军并没有恶意，他觉得这种尊重是相互的。

“这是足球。一件事是我在球场受到的待遇，另一件事是我在街上受到的待遇。”他说。

“在街上，每次都有来自不同俱乐部的球迷接近我——不仅仅是我以前工作过的俱乐部，还有那些和我没有联系的俱乐部——像水晶宫和西汉姆。”

“每次我在伦敦的大街上遇到他们，他们都会带着关心、尊重、美好的感情，而切尔西球迷会带充满尊重。”