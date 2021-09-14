神经体育专家：穆西亚拉踢球时就像脚上有磁铁

斯蒂芬-特佩尔是一名神经体育专家，他在与这位18岁的拜仁中场球员合作时充分利用了他的专业知识

穆西亚拉的成长还远未完成，他还在拜仁慕尼黑继续纠正他的错误，但与这位18岁球员一起训练的神经体育专家教练承认，这位年轻球员踢球时“好像脚上有一块磁铁”。

带球能力是这位天才少年的明显优势，在令人难忘的2020-21赛季中，他出场37次，打入成年队处子球，并在欧洲杯上获得德国国家队的认可，他的实力在本赛季继续飙升。

特佩尔是负责将穆西亚拉的水平带到更高高度的人之一，他认为穆西亚拉这样一个动力十足的球员没有理由不能通过成为一个更全面的选手而达到足坛顶峰。

特佩尔将穆西亚拉视为自己的客户之一，他告诉够力足球和SPOX：“穆西亚拉的成功主要是基于他卓越的职业素养，正如纳格尔斯曼前几天所说的，这让他获得了一些东西，他踢球时就像脚上有一块磁铁。”

“在盘带方面，即使在18岁这个年纪，你也无法教会他更多；他在一对一时的想象力是一种特殊的天赋，他对皮球在他周围的位置和他所处的区域有非常好的感知能力。”

“他的协调性，加上他的技术和那标志性的闪电般的横向移动，使他有可能迂回穿过对方防线。这些都是对神经元的极高要求，穆西亚拉擅长于此。”

“但就像我说的，他也是一个非常有野心的孩子，除了在拜仁的训练之外，他也痴迷于训练自己，不断地想要提高自己。这就是我们的切入点。”

作为一个仍然尝试着在成年队中站稳脚跟的潜力新星，穆西亚拉认为自己还有可以改进的地方就不是什么意外了。

特佩尔希望能在解决这些缺陷方面发挥作用，他的计划是把这位拜仁新星变成一个什么都能做的球员。

他还提到了这位雄心勃勃的中场球员和他正在寻求改进的技术：“他的触球和控球方式，他的第一脚触球已经很好了，但还有改进的空间。”

“与此同时，我们知道一旦穆西亚拉控制住了球，他就准备好了。然而，我们的目标是比以前更快、更有效地接球和带球，特别是当传球难度更大或转向对方球门时。”

“这是关于总是领先对手半拍，并能够在接到球后立即跟进。此外，我们非常重视训练的全面联合控制，穆西亚拉应该成为自己身体的主人。”