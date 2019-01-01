神灯回归蓝桥大热？兰帕德：专注德比郡

在切尔西0比6惨败于曼城后，萨里的帅位风雨飘摇，正在执教德比郡的蓝军传奇兰帕德成为重返斯坦福桥担任主帅的大热人选，不过兰帕德表示，他目前只专注于德比郡的主帅工作。

切尔西功勋传奇队长兰帕德成为蓝军下任主帅的大热人选。

在周末进行的英超第26轮的一场焦点战中，萨里的球队在伊蒂哈德球场0比6不敌卫冕冠军曼城，他的主帅位置已经出现了危机。

本赛季开始以来，兰帕德在英冠球队德比郡的执教能力广受赞誉，这也是他结束辉煌职业生涯后的首份主帅工作。

萨里在切尔西0-6曼城的比赛结束后被问及主帅位置是否不保，他回复记者：“这个问题你们需要问俱乐部。我担心的是球队和球员们的表现。我的工作时刻处在风险中。”

兰帕德在被问及切尔西主帅工作时回应：“我目前的工作在德比郡，我必须做好我当前的工作。”

“我现在的工作重心在周三对阵伊普斯维奇的比赛上，以及周六面对布莱顿的足总杯比赛上。”

兰帕德带领德比郡在本赛季的联赛杯中做客老特拉福德球场淘汰了曼联，而那时红魔的主帅还是他曾经的恩师穆里尼奥。

这位蓝军传奇同时相信切尔西一定会重整旗鼓。

“我为切尔西效力了十三年，所以当我看到这种事情发生时，很难接受，这种事不常发生，所以也令人十分震惊，”兰帕德说。“现在是真正困难的时刻，但强队的伟大之处就在于韧劲，切尔西有能力在这场比赛后吸取教训绝地反击，我相信切尔西就是这样的球队。”