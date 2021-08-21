“神奇七侠”——穆里尼奥、阿莱格里&萨里领衔新赛季意甲联赛名帅阵容

新赛季意甲联赛将在本周末开始，虽然联赛吸引力因顶级球员的出走而受到打击，但亚平宁也迎来了多个充满个性的人物

对于意甲球迷来说，这是一个痛苦的夏天。

上个赛季表现最好的那些球员大多在今夏转会去了新东家，更令人沮丧的是，意甲至今还没有迎来其他的新超级明星，来取代离队的人们。

至少，在球员方面是这样的。

尽管多纳鲁马、阿什拉夫和卢卡库等世界级球员的流失对意大利足球造成了沉重打击，但一些最成功、最精彩的教练的回归，也提升了意大利足球的水平。

事实上，随着穆里尼奥、萨里、阿莱格里和斯帕莱蒂的回归，以及加斯佩里尼和皮奥里的留任，加上小因扎吉接手国际米兰，意甲现在可以说拥有着欧洲五大联赛中最引人注目的主教练阵容。

正如法比奥-卡佩罗本周早些时候在《米兰体育报》上自豪地宣称的那样，“这是名帅们的联赛！”

《共和报》将这七位教练命名为“神奇七侠”，但他们中的哪位将成为这部剧的主角呢？

进球网接下来就给大家作出评估…

穆里尼奥

意甲夏天的最佳签约？当然，没有其他的引援能引起像穆里尼奥这样多的歇斯底里。穆里尼奥在意大利仍然是一个重要的票房保证，他在罗马城受到的明星般的欢迎就更突出了这一点。

当然，他经久不衰的魅力归功于他在2010年带领国米夺得史无前例三冠王。

从那时起，很多事情都发生了变化，经历了在曼联和热刺的失败之后，穆里尼奥的口碑已经大不如前。

最大的问题是，穆里尼奥还有招吗？

意大利天空体育的英超专家保罗-迪卡尼奥认为这位葡萄牙人已经“完蛋”了，而持有这种看法的人不止迪卡尼奥一个。

有很多中立人士认为穆里尼奥的战术与现代足球格格不入。

然而，穆里尼奥却坚称，自己最近的带队成绩受到了不公平的诋毁，并指出自己不再是一个具有对抗性性格的人。

他在执教罗马后的第一个新闻发布会上说道：“我将付出一切来保护我的球员，但我不会是那个找麻烦的人，我没有时间。现在我有了更多的经验，所以我在情感上更加坚定。”

但在那之后，他开始对老东家国际米兰、安东尼奥-孔蒂和其他许多对手开炮，这表明他在罗马的任期肯定会充满戏剧性。

萨里

罗马德比一直是世界足坛最激烈的德比之一。然而，这个赛季，球场上发生的事情与场外发生的事情相比就相形见绌了。

萨里可能不像穆里尼奥那样直言不讳，但这位烟瘾很大、喜欢布可夫斯基的托斯卡纳人对争议并不陌生。

他曾用侮辱同性恋的词语来指代曼奇尼，并曾承认如果采访自己的记者不是女人，他会对她说“滚蛋”，另外，他也曾警告伊瓜因，称如果这位阿根廷前锋没有赢得金球奖，那么他就是一个“傻X”。

然而最臭名昭著的是，在执教那不勒斯时，他曾向尤文图斯球迷比出了一个剪刀手。

显然，这也是为什么在他执教尤文图斯的一个赛季期间，斑马军团球迷从未真正喜欢过他。

不过，值得记住的是，萨里在尤文赢得了意甲冠军——尽管球迷从来没有完全支持他。在切尔西也发生了类似的事情，在那里他赢得了欧联杯冠军——这是他主帅生涯的第一个奖杯——尽管他的战术风格遭到了强烈的反对。

相比之下，拉齐奥的球迷因为小因扎吉离队前往国米执教而受伤，但他们为俱乐部任命萨里这样一位德高望重的战术大师而欢呼，不过，在拉齐奥，萨里将不会拥有和他之前两家俱乐部一样的强大阵容。

不过，这可能很适合他。虽然他对拉齐奥主席洛蒂托的吝啬并不满意，但萨里在恩波利和那不勒斯时奠定了自己的地位——这些都是缺少超级球星的球队。

正如卡佩罗所指出的，拉齐奥在萨里手下成功与否，关键在于球员如何回应他那美丽而又苛刻的足球风格。

拉齐奥中场冈萨洛-埃斯卡兰特已经表明他们仍在尝试理解萨里“以时速2000公里踢球”的战术思想，而萨里最近还被拍到在训练课中警告海萨伊，称如果他再送出一脚长传，自己就要给训练赛的对手一个点球。

拉齐奥可能不会赢得冠军，但他们很可能赢得许多纯粹主义者的支持。

阿莱格里

虽然尤文图斯在上赛季最后一轮才确保前四，但许多人都看好他们赢得新赛季的意甲冠军。

为什么？因为阿莱格里，就是这么简单。

在第一次执教尤文图斯期间，阿莱格里带队连续5年赢得意甲冠军，并两次进入欧冠决赛。

他离开是因为他想要彻底改变球队阵容，甚至建议主席阿涅利“除掉”队内巨星克里斯蒂亚诺-罗纳尔多。

然而，尤文主席更愿意听从内德维德和帕拉蒂奇的建议，选择放弃阿莱格里。

斑马军团在这期间倒退了；他们想要踢出更有活力、更令人兴奋的足球，但却最终结束了意甲九连冠的征途。

因此，为了回到胜利的道路上，阿涅利请回了阿莱格里，也请回了他对比赛更加务实的态度。

这对记者来说显然也是好消息，因为直言不讳的阿莱格里在赛前和赛后的新闻发布会上很少让记者空手而回。

就在上个月，在他作为尤文主教练的第二次亮相中，让博努奇担任队长的想法突然出现，阿莱格里明确表示他没有忘记——或者原谅——这位中后卫当年离开球队，加盟了AC米兰一年。

阿莱格里告诉记者：“如果他想要队长袖标，那他可以去买一个，带着它去广场上踢球，博努奇知道这一点。”

这很重要：在萨里和皮尔洛的实验之后，尤文又有了一个得到所有球员尊重的教练。

或许斑马军团今夏只完成了洛卡特利一笔重要的交易，同时C罗的未来充满疑问，这位年事渐高的前锋在板凳上多待一段时间后会作何反应也是人们所期待的，但斑马军团显然是意甲冠军的挑战者。

意大利足坛传奇萨基告诉《米兰体育报》：“阿莱格里知道如何赢得比赛，他知道通往胜利的道路。”

西蒙尼-因扎吉

当国际米兰在7月份向媒体介绍西蒙尼-因扎吉作为他们的新教练时，小因扎吉承认道：“我知道会有困难。”

然而，当这位前拉齐奥主帅知道阿什拉夫需要被卖掉是因为俱乐部的财政问题时，他并不知道他也将不得不失去卢卡库。

小因扎吉在上任前就给这名比利时前锋打了电话，他热切地想让卢卡库知道自己是多么想和他合作。

这位2020-21赛季的意甲MVP在小因扎吉的计划中非常关键；但由于卢卡库突然被卖给了切尔西，这一计划现在已经支离破碎。

因扎吉坚决反对这笔交易，并尽他所能阻止交易的发生。然而现在，他必须以某种方式团结一支在夺得联赛冠军仅仅三个月后就陷入混乱状态的俱乐部。

对于这位45岁的教练来说，这是一项艰巨的任务，但仍有一些乐观的理由。首先，小因扎吉的性格和他的足球一样积极。

国米后卫德弗里曾在拉齐奥与小因扎吉合作过，他表示小因扎吉擅长在更衣室里创造“出色氛围”，而拉齐奥前锋因莫比莱则将小因扎吉的激励技巧与克洛普相提并论。

此外，虽然小因扎吉可能不像他的前任孔蒂那样紧绷，但他确实也使用一套非常相似的3-5-2阵型，所以国米的球员们应该不会有什么适应上的问题。

小因扎吉的新工作没有一个理想的开局，但这对他来说并不是一个未知的领域，因为当初在拉齐奥，他也是被赶鸭子上架的，那个时候贝尔萨执教球队仅仅一周后就辞职，随后小因扎吉紧急上任。

此外，小因扎吉很难算得上是一个烧钱型的教练，他曾用很少的预算创造奇迹，例如夺得2019年的意大利杯冠军，并在次年杀入欧冠资格赛。

他显然会希望哲科不是唯一一个球队买来填补卢卡库留下的空缺的前锋。

前国米后卫阿达尼告诉《米兰体育报》：“孔蒂的国米过于倚重卢卡库，而球队现在的前锋是哲科，这情况就不同了。但是，在拉齐奥的过去两年里，小因扎吉已经证明了他知道如何用不同的方式组织进攻。”

本质上，虽然国际米兰失去了卢卡库，但他们并没有失去所有的希望，小因扎吉的聪明才智意味着国米有机会卫冕冠军。

斯帕莱蒂

那不勒斯这个夏天还没有花一分钱，但新教练斯帕莱蒂坦率地承认，就算转会窗口现在关闭，他也会很满意。

他对目前的阵容很满意，也很害怕失去像因西涅、库利巴利或法比安-鲁伊斯这样的顶级天才。

他在上个月开玩笑地说道：“我想把自己和所有球员绑在一起。”

人们很容易理解为什么斯帕莱蒂对自己的球队感到满意。

在帮助俱乐部恢复了秩序之后，前任主帅加图索在那不勒斯赢得了意大利杯冠军，但他未能在上赛季进入联赛前四，球队在最后一轮在主场被维罗纳逼平，拱手让出了主动权。

即使没有新球员加入，斯帕莱蒂也有可能比他的前任获得更大的成功。

长期以来，人们一直认为那不勒斯应该是冠军挑战者，这是因为他们的阵容实力出众，尤其考虑到奥斯梅恩看起来将在自己效力球队的第二个赛季迎来爆发。

斯帕莱蒂现在已经62岁了，执教那不勒斯之前他已经赋闲两年，他从来没有赢得过意甲冠军，他在意大利足坛赢得的最后一个重要冠军是13年前在罗马获得的，当时他带队赢得了意大利杯。

然而，外界几乎一致认为斯帕莱蒂是一个有创新精神的教练，拥有友好但强大的个性，他和托蒂的关系可能就是最好的证明。

是斯帕莱蒂的4-6-0无锋阵让罗马传奇托蒂发挥出最佳状态，而这启发了弗格森爵士，让他开发出了C罗、特维斯和鲁尼的进攻三叉戟。但是，在托蒂效力罗马的最后一个赛季，经常与这位罗马传奇队长对峙和冲突的人，也是斯帕莱蒂。

执教国米时期，斯帕莱蒂也曾和前国米队长伊卡尔迪发生了争吵，所以他不是一个愿意忍受愚蠢的人。

目前，媒体的关注焦点主要集中在他与俱乐部主席兼电影制片人德劳伦蒂斯的关系上。就目前情况来看，关于转会窗口没有什么是不可能的。

德劳伦蒂斯表示，那不勒斯有“无数”的财政问题，他坦率地承认，在转会窗截止日到来之前，球队人员可能会有“进进出出”的情况，但如果斯帕莱蒂能带着完整的阵容进入9月份，那么他拥有足够的经验和战术头脑来策划一个争冠马拉松。

皮奥利

皮奥利坚持认为，即使复兴的AC米兰上赛季未能进入前四，他们的赛季也不能被认为是失败的。

然而，如果一度领跑意甲的米兰最终拿不到欧冠资格，这对俱乐部的收入和皮奥利保住饭碗的希望都是一个巨大的打击。

毕竟，皮奥利从来没有赢得过任何重大荣誉，所以米兰突然放弃让朗尼克彻底重建红黑军团的宏伟计划的决定看起来很荒谬。

在上赛季最后一轮联赛中，皮奥利带领米兰令人印象深刻地击败了亚特兰大，赛后他自豪地宣布：“睡美人现在将在她自己的家中苏醒，在欧冠联赛中世界上最大的俱乐部之中苏醒。”

当然，足球世界里留给童话故事的空间很小，米兰遭受了残酷的现实考验，他们很快就失去了多纳鲁马和恰尔汗奥卢。

公平地说，米兰在替换这两名球员方面已经做得很好了，他们从里尔签下了门将迈尼昂，并说服皇家马德里将迪亚兹继续租给他们两年。

吉鲁也从切尔西转会而来，这位法国国脚已经证明了他在顶级联赛中的出色表现。不过，显而易见的担忧是，34岁的吉鲁将与39岁的伊布争夺中锋位置。

尽管如此，皮奥里已经证明了他有能力激发一支年轻球队的最大潜力。不像他在意甲的许多同辈，他不直言不讳，他不引起争议，他不搞心理战。

皮奥利诚实、忠诚、讨人喜欢，这正是为什么他能够带领红黑军团回到他们在意大利足坛精英阶层中应该在的位置。

他在接受米兰电视台采访时表示：“我们很容易将那些赢得联赛冠军的人视为‘胜利者’。但我的梦想，从职业角度来说，是赢得一些东西，和米兰一起完成这些将是值得庆祝的事情。”

加斯佩里尼

加斯佩里尼完美地证明了皮奥利的观点，那就是并不是所有的冠军都有奖杯。

自从五年前来到亚特兰大，这位教练还没有带领球队赢得过奖杯，但他的带队成就确实令人惊叹。

这支薪水支出在意甲中仅排名第11的球队将连续第三个赛季参加欧冠联赛，这也表明为什么亚特兰大被人们广泛认为是欧洲足坛最大的黑马。

他们的意外成功有几个原因，包括他们对转会市场的掌控和他们出色的青年球员，但没有加斯佩里尼，这一切都不可能实现。

球员们在亚特兰大来来往往，唯一不变的是他们那令人激动的打法，加斯佩里尼愿意冒险在后场进行一对一防守，因为这能让边后卫在3-4-1-2的阵型中向前冲，这种阵型具有非常灵活的锋线。

人们一如既往的问题是，亚特兰大能否把这种表现保持下去？

今夏，亚特兰大失去了两位主力球员，分别是门将戈里尼和后卫罗梅罗，这让球迷们担心这支优秀的球队会再次解体。

今年夏天早些时候，一些极端球迷在俱乐部训练场外给主席安东尼奥-佩尔卡西留下了一条信息，上面写道：“季票，友谊赛，转会市场——不要搞错了，你得尊重这座城市。”

不过，亚特兰大已经用乌迪内斯的穆索取代了戈里尼，而德米拉尔已经从尤文图斯转会而来，想要证明自己，就像之前的罗梅罗一样。

如果两人都能尽快适应，同时俱乐部能够说服萨帕塔留下，那么他们就有充分的理由去梦想在这个意甲历史上最开放的赛季结束后赢得意甲冠军。

亚特兰大没有钱去和其他球队竞争。但他们有稳定和策略。

正如加斯佩里尼所说：“谦虚并不意味着你不能雄心勃勃。我坚信，如果你踢精彩的足球，就更有可能取得好的成绩。”

而在意甲联赛中，没有哪支球队能比加斯佩里尼的亚特兰大踢得更精彩。