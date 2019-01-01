神仙球惊艳全场 苏亚雷斯：这是我生涯最佳进球

乌拉圭人以令人难以置信的方式让自己的名字出现在了进球榜上。

路易斯·苏亚雷斯称他为巴塞罗那踢出的精彩脚后跟进球是他职业生涯中最好的进球。

苏亚雷斯打进了一个令人难忘的进球，帮助巴萨周六在诺坎普5-2击败马洛卡，重回西甲榜首。

当梅西上演了破纪录的帽子戏法时，苏亚雷斯在半场结束前用脚后跟将球磕过马洛卡门将马诺洛·雷纳，完成了精彩进球。

“这是我职业生涯中最好的进球。”苏亚雷斯在谈到43分钟的进球时说，他现在已经在西甲面对28支球队有进球：“我知道这是一个很窄的角度，我最后的选择就是用我的脚后跟撞它。我想踢反弹球，因为我几乎没有机会面对门将。”

“巴尔韦德告诉我，有时候我错过了最简单的进球，却得到了最难的进球。”

巴萨在主场对阵马洛卡的比赛中取得了令人印象深刻的大胜，他们凭借净胜球的优势力压皇家马德里。

苏亚雷斯说：“这表明随着比赛的进行，我们越来越有信心。我们一直在更多寻找我们的队友，今天是一场精彩的比赛。”

安托万·格里兹曼在第7分钟首开纪录，这位前马竞球星自10月18日以来的第一个西甲入球。

“他必须在进攻中占据一个新的位置，他必须找到自己的空间。”苏亚雷斯谈及格里兹曼：“我祝贺他安顿下来，因为这并不容易。”

赛后，巴尔韦德承认，看到苏亚雷斯打进如此漂亮的一球，他感到很惊讶。

“这种情况让我大吃一惊。我以为这是传球给队友。”他说：“这让我很惊讶，但这是一个非凡的进球。我告诉他，以前有过几次比较容易的机会，而这次机会是不大可能打进去的，结果进了。”