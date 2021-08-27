祖马接近转会西汉姆 切尔西有信心签下孔德

切尔西认为他们会签下自己想要的目标，俱乐部现在将把祖马出售，筹集引援资金

切尔西相信塞维利亚的孔德会在这个夏天转会来到斯坦福桥，但这取决于祖马转会到西汉姆。

切尔西已经与22岁的孔德达成口头协议，他们也知道塞维利亚索要的条件。与此同时，祖马正在巴黎接受体检，他接近转会西汉姆，将与对方签约5年。

有报道称，孔德的转会费为4200万英镑+浮动条款，但据知情人向够力足球证实，这笔交易的最终数额会更大。

孔德合同中含有一条价值9000万欧元的解约金条款，但切尔西预计能通过协商，以更低的价格达成交易，最终转会费大约6000万欧元至6500万欧元。

塞维利亚方面已经承认他们会与一支俱乐部就孔德的转会展开谈判，外界认为这支俱乐部就是切尔西。塞维利亚主席何塞-卡斯特罗说道：“确实有球队报价孔德，但我们拒绝了。”

“现在还没有具体报价，如果报价出现，我们将一如既往地分析评估，如果必须卖人，我们会这么做的，只要这些资源可以重新被投资到俱乐部的建设当中，帮助我们不断赢得冠军即可。”

“只要市场是开放的，任何事情都可能发生。我们有可能离开的球员。在31号之前，什么事都可能发生。在大多数俱乐部，这是一个平静的转会窗口，但对我们俱乐部来说却不是。”

据了解，图赫尔在私底下向其他切尔西后卫保证他们在队内的位置时也提到了孔德的名字。

目前蓝军正在与多名后卫谈续约，这包括克里斯滕森、吕迪格和查洛巴。克里斯滕森的合同只剩1年，但预计他的续约谈判会持续到夏窗关闭之后。

会与吕迪格，人们担心他会待到合同结束，然后在明年一月听取其他球队的报价，因为这很可能是他职业生涯的最后一份大合同了。

查洛巴在进入一线队之后很可能与切尔西续约5年。