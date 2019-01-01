祖玛称赞兰帕德变阵有道：他的战术非常成功

蓝军在对阵托特纳姆的比赛中换了三名后卫，并收获了一场胜利，同时也是本赛季首次客场零失球。

切尔西后卫祖马说主教练兰帕德战胜托特纳姆热刺的比赛中做出的战术决定值得所有的称赞，他拥有可以在不同的体系中运作的球员。

这位中后卫在周日切尔西2-0战胜北伦敦球队的比赛中扮演了一个关键的角色，队友威廉的梅开二度帮助兰帕德战胜了他的前教练穆里尼奥。

祖马与安东尼奥·鲁迪格和托莫里并肩作战，帮助蓝军本赛季首次在客场收获零封，他相信他的教练做出这样的转变是值得赞扬的。

“教练只是想让我们在球场上表现出自己的个性，不管是有球还是无球状态。”祖玛告诉切尔西官方网站。

“他只是想让我们经常在一起交谈，而且当我们拿到球的时候，也只是在踢球，这意味着有时要冒险。不是疯狂的冒险，而是在位置上，有时试着多做一点来帮助球队取得胜利。”

“我们已经很长时间没有让三名后卫上场了，也许有一两个月的时间了，现在又回来了，而且踢得很好，肯定是教练应得的荣誉，因为他做得很好，每个人都尊重这个计划。”

“我们可以根据对手和我们现有的球员来改变阵型。”

“我们有各种各样的球员，四名后卫或者三名后卫，对我们来说那都是很好的阵型。我们有非常有天赋的球员，他们可以在不同的位置上踢球。”

这是俱乐部自去年12月以来首次在客场不失球的情况下取得胜利，但祖马现在的注意力已经转移到了节礼日主场对阵南安普顿的比赛上，后者在过去五场比赛中取得了三场胜利。

他补充说：“节礼日并不特别，因为每三天我们都会有一场比赛，我们知道圣诞节后人们可能会和家人一起庆祝，但这对我们来说是一场重要的比赛。”

“尤其在主场，我们想要赢得这场比赛，尤其我们想要确认我们在热刺的胜利，所以我们想要继续前进，取得另一场连胜。”

“我们必须像对阵热刺时一样打比赛。谁是对手并不重要。只要为每一个球而战，作为一个团队，紧密团结，防守出色，努力抓住我们得到的机会。就是这样。”