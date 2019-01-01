祖玛回忆英超初期生涯：穆帅教会我讨厌失败

这名后卫说葡萄牙教练帮助他适应了英超的生活。

祖马表示，新上任的热刺主帅何塞·穆里尼奥在帮助法国后卫适应英超联赛的同时，也教会了他“痛恨失败”。

祖马在2014年从圣艾蒂安转会到蓝军，在他的前两个赛季里一共踢了58场比赛。

他在英超联赛的第一和第三个赛季赢得了英超联赛的冠军，在安东尼奥·孔蒂带领下的他的第三个赛季中，他从ACL伤病中恢复，很少获得上场机会。

近年来，祖玛先后效力于斯托克城和埃弗顿，但本赛季在兰帕德的带领下，他又回到了切尔西的阵容中。

法国人说最近刚接手热刺的穆里尼奥，应当为他在一家顶级英国俱乐部踢球所做的准备而备注一笔。

“是穆里尼奥为我打开了英格兰的大门。我到那里时才19岁。我那时很年轻。”

“他也给了我信心，让我打大强度的比赛。是他向我展示了足球在英国是什么样子的。”

“教练是一个讨厌失败的人。他教会我去憎恨失败。多亏了他，我才得以在切尔西蓬勃发展。他给了我很多东西，教会了我很多东西。我感谢他。”

兰帕德在祖马到来时就离开了切尔西，但他比前任孔蒂和毛里齐奥·萨里更多地使用了这名后卫。

在这位前英格兰中场球员的带领下，祖马本赛季已经出场19次，这位后卫说，兰帕德在他短暂的执教生涯中产生了巨大的影响。

“他是一个和我们很亲近的教练。很明显，直到最近他仍然是一名球员。他和我们谈了很多，也参加了很多培训。当我们在角球上防守的时候，是他来主罚的。你应该看看他有多精确。”

“这是很神奇的。他的双足有很多优点。他也和我们一起做回旋训练。我可以向你保证，他几乎从不走中间路线。他还是很强壮。”

切尔西目前在英超联赛中排名第四，尽管上周末以1-2输给了曼城。

蓝军将于周三在西班牙与瓦伦西亚进行一场至关重要的欧冠比赛，之后将在英超对阵西汉姆。