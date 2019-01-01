祖玛：兰帕德讨厌输球 让蓝军将士们都知道

这名法国后卫很享受在斯坦福桥为俱乐部传奇效力的时光，他希望能够帮助球队取得预期的成绩。

祖玛说，弗兰克·兰帕德“痛恨失败”。这位切尔西主帅已经向他的球员们明确表示，他希望他在球员时期所设定的标准能够在2019- 2020赛季中被复制。

这位蓝军主帅在西伦敦球队度过了13个富有成效的赛季，从而确立了斯坦福桥传奇的地位。

兰帕德帮助切尔西取得了英超联赛和欧冠联赛的胜利，成为了历史上进球最多的中场球员之一。

作为一名教练，他现在的任务是取得更大的成功，在英格兰足球史上最负盛名的职位之一，他已经有了一个积极的开始。

在这个过程中出现了一些奇怪的挫折，蓝军在过去的五场比赛中只取得了一场胜利，而祖玛承认他们需要一个更有激情的教练。

这位法国国脚后卫告诉俱乐部官方网站:“兰帕德讨厌失败，他讨厌它。”

“他是那种当我们犯了错误的时候会来找我们并告诉我们的教练，但是他也很冷静。他了解这个游戏，因为他已经参与其中很长时间了，给我们提供了很多建议。”

“当我们犯错时，他是第一个说出来的人，我们试着在下一场比赛中努力改正。”

兰帕德表达了他的失望之情，因为他看到切尔西在上一场比赛中3-1负于埃弗顿，而蓝军被指责送给太妃糖三个进球和同样多的积分。

佐马承认需要明显的改进，并补充道:“我们当然对失败感到沮丧。

我认为这是我们需要回答的问题。我们必须表现出我们的个性，因为我们在周末输了。很明显他想要激励我们，我们已经被这场比赛所激励了。

“他希望我们在比赛中更加负责，承担更多的风险。他知道我们的阵容中有很多有天赋的球员。我们必须像训练时那样踢比赛，踢得好，敢于冒险，无所畏惧。”

“我们可能在比赛中缺乏沟通，但我们有一支非常好的球队，所以我们可以反弹。不久前我们连续赢了七场比赛。我们需要更多的冷静和团队合作。”

接下来切尔西将在冠军联赛中对阵里尔，这是一场至关重要的比赛，切尔西必须在这场比赛中取得胜利才能确保进入16强。

蓝军将从中后卫安东尼奥·吕迪格的回归中得益，祖玛很高兴看到一个直接的竞争对手回来争夺首发位置。

这位25岁的球员说:“吕迪格对我们来说很重要。”

“他是一个非常有经验的球员，我们知道他的实力。他的回归很好，他不再感到疼痛，他感觉很好，所以他可以像队里的每个球员一样在比赛中帮助我们。”