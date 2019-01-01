礼让是美德 伊瓜因将点球让给威廉

切尔西助教佐拉透露伊瓜因本应在比赛中主罚点球。

切尔西助理教练佐拉透露伊瓜因在足总杯3:0战胜谢菲尔德星期三的比赛中本应主罚点球。

威廉本想把球交给伊瓜因，但是伊瓜因拒绝了这个机会。

许多人称赞威廉的大将之风，但是实际上似乎是伊瓜因放弃了主罚这个点球。

赛后接受《talkSPORT》采访时，佐拉承认他很惊讶这位尤文图斯借将没有利用这个机会打开他在切尔西的进球账户。

“在主罚名单上，他(伊瓜因)是第一点球手，”他说。

“但他们彼此交谈——有时这种情况会发生。这是威廉一个高尚的举动。”

奥多伊随后为俱乐部攻入了第二个进球，而就在一天前，有报道称他刚刚递交了转会申请，希望强行转会到拜仁慕尼黑。

切尔西球迷立刻开始唱“我们希望你留下”，佐拉笑着说:“我们也希望他留下，我们也在唱。”

“他有合同。我们相信他能为球队做些什么。我认为在欧洲没有多少18岁的球员能像他一样在一支大球队中打得那么好。”

“如果你看看尤文图斯，所有的豪门，他们没有像我们这样有那么多18岁的球员。这表明我们相信他，我们认为他可以成为我们重要的球员，所以我们将拭目以待。”

“我们会尽力而为。在我们看来，他身边有很多强壮的球员。但我们还是找到了他踢球的位置。”

“他看起来不想踢?他昨天在训练才进了一个世界波。”