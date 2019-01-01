示爱蓝军 威廉：我真的还想再踢三百场

这位巴西国脚的合同将在2020年夏天到期，但是他已经重申了他是多么享受在斯坦福桥的生活。

威廉再一次暗示他愿意在切尔西签下一份新合同，这名巴西人表示他希望为他的“梦想”俱乐部有更多出场。

这位巴西攻击手在蓝军的出场次数已经达到了300次。他在西伦敦效力了6年，是许多不同主帅手下的阵容常客。

然而，威廉已经进入了他在斯坦福桥合同的最后12个月，如果没有新的合同条款达成，他将在2020年夏天成为自由球员。

他表示可以进行续约谈判，这位31岁的球员在切尔西官方网站上回顾他在英格兰的时光时说：“我一直相信我可以踢这么多比赛。我必须相信。这个数字很难达到，特别是当你为切尔西这样的大俱乐部效力时，因为有很多很多球员都在为同一个位置而战。这对我来说是个挑战。在足球比赛中，你每天都要证明自己，在每一场比赛中。当你停止这样做的时候，你就没机会踢了。你也要证明给自己看。我做到了。我在这里已经6年了，我有不同的教练，不同的球员，我在每一次训练中，每一场比赛中都证明了，我可以为俱乐部效力很多年。我觉得我进步了很多。每一场比赛都值得你学习。每一场比赛之后，你都会问自己‘我做得好的地方是什么，我做得不好的地方是什么？’我总是想要继续进步。现在我很自豪能达到这个数字，我希望未来能再增加300场！”

威廉于2013年从安郅·马哈奇卡拉加盟蓝军，他补充道：“这个数字让人难以置信。来切尔西踢球是我的梦想。我一直想为这个俱乐部效力。自从我在顿涅茨克矿工的时候，他们向我出价之后，我就对这家俱乐部产生了感情。我开始看比赛，支持这支球队。我喜欢‘切尔西’这个名字。蓝颜色。然后我有机会在斯坦福桥代表矿工比赛。当我不再踢球时，我的名字就会出现在那里。没有人能把它划掉。我为此感到自豪。”

这个赛季，作为兰帕德年轻阵容中经验丰富的老将，威廉给人留下了深刻的印象。

他的能力和经验被认为是切尔西前进的关键，关于新合同的讨论将会开启。