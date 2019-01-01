磁卡无缘战热刺 或需国家队比赛日后回归

拜仁主帅科瓦奇确认，格雷茨卡依旧没有从伤病中彻底康复，所以他将不会参加下周与热刺的欧冠比赛。

拜仁中场在本月早些时候跟随国家队备战欧预赛时旧伤复发，提前返回俱乐部后接受了手术治疗。

德甲卫冕冠军没有就格雷茨卡的复出给出明确的时间点，而主帅科瓦奇也并不希望他复出得太过仓促。好在另一位此前伤停的后防大将阿拉巴已经传来了好消息。

在周六客场出战帕德伯恩的新闻发布会上，科瓦奇告诉记者：“阿拉巴今天已经参与了训练，这看起来真棒。”

“让我们看看明天他会有怎样的提升。而格雷茨卡依然需要更长时间。”

“我希望他在国家队比赛日之后（再回归）。”

科瓦奇还着重谈到了阿拉巴，此前有消息称这位从青年队开始就一直在为拜仁效力的德国国脚，一度被强迫参加与热刺的转会谈判。

“显然，大卫对我们来说是一名非常非常重要的球员。很不幸他离开我们几个星期了，但埃尔南德斯就是在这个位置上赢得了世界冠军。”

“他和大卫在如何做好一名左后卫的问题上理解不太一样，但他也完成了非常出色的工作。”

“阿方索（戴维）也可以出任这个位置，这也是为什么对阵莱比锡时我们选择派他出场。他之前没打过左后卫，但我们让他上场后，他可以和埃尔南德斯搭档。”

另一方面，19岁的阿尔普从汉堡转会来到拜仁之后还没有迎来自己的德甲首秀。不过他还将继续等待，因为他之前在训练当中手部出现骨折。

科瓦奇对此表示：“在我们决定他何时能够完全恢复训练之前，我们要先听听医生的说法。”

“这会很难。在骨头重新长合的时候，你必须非常小心。任何震动都可能影响康复。所以我们要看看医生的意思，才能知道他什么时候可以再次参加训练。”

“他已经得到过上场时间，并且会继续得到上场时间。我们会尽力让他在每天的训练中都能变得更加出色，但你不能对他有过多的期待。”