碰撞是意外 德尔夫：我和凯恩早已和好如初

俱乐部的竞争考验了索斯盖特的英格兰国家队的和谐，但凯恩和德尔夫的关系并未受影响。

哈里·凯恩对他的英格兰队友法比安·德尔夫并无怀恨在心，尽管后者的铲球毁了他的赛季。

托特纳姆热刺前锋凯恩最近一次脚踝受伤，是在4月初热刺1-0战胜曼城的欧冠四分之一决赛第一回合比赛中，他和德尔夫在一次拼抢中相撞。

这位25岁的球员在周六0 - 2负于利物浦的欧冠决赛中才重返赛场，这可以理解他在万达大都会球场的表现。

当凯恩还在托特纳姆热刺球场的草坪上时，德尔夫和凯恩发生了口角，但事后情况就不同了。在英格兰准备在周四的欧洲国家联赛中迎战荷兰队时，索斯盖特手下两名经验最丰富的球员正着眼大局。

“我和哈里真的很亲密。我们是这里的领导集体，我们有很多时间在一起。我的意思是，这是一时的冲动，我不太确定发生了什么。我只是觉得他的膝盖撞到了我的膝盖，我就落在了他身上。关于这个铲球，无论我“做掉”了他还是他“做掉”了我，我们都发了很大的力。我只是觉得这是足球的一部分。比赛一结束我就和哈里谈了。我走进更衣室去看他，我们聊了起来，互相祝福。”

“我想在那次铲球之后我已经缺阵两周了……他的大膝盖，”他开玩笑说：“这只是一次不幸的碰撞，我们都有不好的一面。我们互相交谈过，我们是好朋友，希望他能回来开火。”

英格兰队将于周四在吉马良斯迎战罗纳德·科曼的球队，胜者将在周日的决赛中在波尔图的东道主葡萄牙和瑞士的胜者。

利物浦和托特纳姆热刺的球员占据了索斯盖特阵容的7个席位，周二是23名球员第一次集体训练。

“虽然从外面看像是‘该死的人都去哪儿了?’我们一直在努力工作。”德尔夫说，他在准备工作中发挥了更充分的作用：“我们看了很多关于荷兰的视频，我们在训练中很努力，我们知道我们需要知道什么。我们知道我们可能需要适应的体系。进入比赛，我想我们会很好。参加欧冠的球员都是非常优秀的球员。”