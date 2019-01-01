碌碌无为 格里兹曼：还需和梅西苏亚雷斯多多磨合

这位法国国脚没能在巴塞罗那与德甲亚军的欧冠首场比赛中有所作为。

在巴塞罗那战平多特蒙德后，安托万·格里兹曼强调，他需要时间来与梅西和苏亚雷斯和苏亚雷斯磨合。

在周二的欧冠小组赛F组比赛中，巴塞罗那0-0战平德甲球队多特蒙德，门将特尔施特根在下半场扑出了马尔科·罗伊斯的点球。

巴萨当家梅西在从小腿伤势中恢复后，在下半场替补出场，这是他本赛季的第一次出场。但是对于西甲冠军来说，这是一个令人沮丧的夜晚。

格里兹曼告诉Movistar+：“这是我来这里的第二个月，我必须适应这里的环境，和他们一起踢球，了解苏亚雷斯和莱奥（梅西）的动作。我们创造的机会还不够，我们必须改进并努力。这是一分，但马克（特尔施特根）扑出了点球，并做出了其他扑救。”

巴萨主教练巴尔韦德承认，在特尔施特根做出一系列漂亮的扑救后，他们必须感谢他，其中包括在第57分钟扑出罗伊斯的点球。

“这是一场艰难的比赛，气氛很好。”巴尔韦德说：“我们遭受了很多痛苦，特别是在中场休息后，我们失去了控制，他们非常有威胁。上半场我们控制得更多。我们在进攻三区缺乏机会。我们必须感谢特尔施特根出色的扑救。我们知道我们必须在客场取得进步。我们试着给梅西几分钟时间，而苏亚雷斯首发出场。”

特尔施特根补充道：“人们知道我的能力。我只想全身心地投入到我的工作中，发挥我的全部才能。今天我想我已经证明了这一点。”

多特蒙德队队长罗伊斯承认，他对错失击败西班牙豪门的黄金机会感到失望。

他说：“马克是一个世界级门将。我的点球处理得不太好。我要回到训练场上再练习。当然感觉不好。我没能罚进点球，我们还有几次机会。一个进球就足以赢得一场比赛。我们几乎没有给巴塞罗那留出空间，并表现出了强劲的表现。”

多特蒙德后卫马茨·胡梅尔斯说，这个结果让人感觉像是错过了一个机会，然而，德国人坚持认为，从这场比赛中可以得到很多积极的东西。

“最后我们丢了两分，没能取得更好的位置。然而，我们可以为下半场的表现感到特别自豪。”