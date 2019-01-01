碌碌无为 格里兹曼：还需和梅西苏亚雷斯多多磨合
在巴塞罗那战平多特蒙德后，安托万·格里兹曼强调，他需要时间来与梅西和苏亚雷斯和苏亚雷斯磨合。
在周二的欧冠小组赛F组比赛中，巴塞罗那0-0战平德甲球队多特蒙德，门将特尔施特根在下半场扑出了马尔科·罗伊斯的点球。
巴萨当家梅西在从小腿伤势中恢复后，在下半场替补出场，这是他本赛季的第一次出场。但是对于西甲冠军来说，这是一个令人沮丧的夜晚。
格里兹曼告诉Movistar+：“这是我来这里的第二个月，我必须适应这里的环境，和他们一起踢球，了解苏亚雷斯和莱奥（梅西）的动作。我们创造的机会还不够，我们必须改进并努力。这是一分，但马克（特尔施特根）扑出了点球，并做出了其他扑救。”
巴萨主教练巴尔韦德承认，在特尔施特根做出一系列漂亮的扑救后，他们必须感谢他，其中包括在第57分钟扑出罗伊斯的点球。
“这是一场艰难的比赛，气氛很好。”巴尔韦德说：“我们遭受了很多痛苦，特别是在中场休息后，我们失去了控制，他们非常有威胁。上半场我们控制得更多。我们在进攻三区缺乏机会。我们必须感谢特尔施特根出色的扑救。我们知道我们必须在客场取得进步。我们试着给梅西几分钟时间，而苏亚雷斯首发出场。”
特尔施特根补充道：“人们知道我的能力。我只想全身心地投入到我的工作中，发挥我的全部才能。今天我想我已经证明了这一点。”
多特蒙德队队长罗伊斯承认，他对错失击败西班牙豪门的黄金机会感到失望。
他说：“马克是一个世界级门将。我的点球处理得不太好。我要回到训练场上再练习。当然感觉不好。我没能罚进点球，我们还有几次机会。一个进球就足以赢得一场比赛。我们几乎没有给巴塞罗那留出空间，并表现出了强劲的表现。”
多特蒙德后卫马茨·胡梅尔斯说，这个结果让人感觉像是错过了一个机会，然而，德国人坚持认为，从这场比赛中可以得到很多积极的东西。
“最后我们丢了两分，没能取得更好的位置。然而，我们可以为下半场的表现感到特别自豪。”