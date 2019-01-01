确认过眼神 沙尔克中场：库蒂尼奥是对的“仁”

沙尔克中场相信巴西人的射门和配合将会给德甲冠军带来更多的空间。

沙尔克04中场奥马尔·马斯卡雷尔表示，菲利佩·库蒂尼奥是拜仁慕尼黑“需要”的球员，他认为这名被巴塞罗那外租的中场球员将与蒂亚戈和罗伯特·莱万多夫斯基很好地搭档。

库蒂尼奥转会到安联球场，租借加盟德甲冠军一个赛季，据报道拜仁拥有一个潜在的购买选项。

巴西人希望结束艰难的2018-19赛季，他的新主教练科瓦奇和其他人对他的评价很高。

他在周末3-0战胜沙尔克的比赛中代表拜仁出场，这是他的处子秀。前皇家马德里中场马斯卡雷尔相信库蒂尼奥将使拜仁在本赛季的进攻更加有力。

“库蒂尼奥在德甲踢球是个好消息。”马斯卡雷尔告诉够力足球和Spox：“他无疑是拜仁所需要的球员——他提供了他的射门能力和组织能力。他一定会与蒂亚戈和罗伯特·莱万多夫斯基完美共存。”

拜仁主教练尼科·科瓦奇在德甲豪门迎来了他的第二个年头，在他的处子赛季就赢得了国内双冠王。

尽管他的成功让足以媲美甚至超越前任，但球队在德甲和欧冠的表现让他屡遭批评。

但马斯卡雷尔认为，科瓦奇不该受到如此严厉的批评。马斯卡雷尔曾在法兰克福为科瓦奇效力，并在2018年击败拜仁获得德国杯冠军。

马斯卡雷尔说:“尼科不仅让我成为一名更好的足球运动员，而且也让我成长为一个人。我不理解那些质疑他和他的足球技术的人。在我们看来，他追求的是一种清晰的比赛理念，能够运用多种战术体系，并能与球员配合默契。”他是那种如果你没有付出一切就会批评你的教练。那么，是时候撸起袖子加油干了。尼科在更衣室里会很大声，但他也很公平，会在你完成工作后表扬你。”