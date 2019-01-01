确有其事 那不勒斯主席确认已和伊布谈判数月

这名瑞典前锋暗示他想回到意大利，安切洛蒂的球队已经准备好了。

那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯渴望签下兹拉坦·伊布拉希莫维奇，他说关于转会的谈判已经进行了“几个月”。

这名38岁的球员暗示他有兴趣在与洛杉矶银河的合同到期后重返意甲。

伊布拉希莫维奇曾经说过，他想在退役前为那不勒斯效力，此前他曾随尤文图斯、AC米兰和国际米兰赢得过意甲冠军，尽管他随老妇人获得的两个冠军因电话门丑闻而被取消。

那不勒斯主帅安切洛蒂曾在巴黎圣日耳曼与伊布共事，他已经表示俱乐部正在“等待”瑞典球星的到来。

德·劳伦蒂斯在洛杉矶曾与伊布见面，他暗示伊布只需要同意那不勒斯的报价，交易就可以完成。

“（伊布）是我的朋友。”他告诉意大利天空体育：“我在洛杉矶遇到他时，他不是作为球员的身份，而是一个普通人，因为我们住在同一家酒店。我邀请他和他的妻子和孩子一起吃晚饭，我们度过了一段美好的时光。我希望看到他穿上那不勒斯的球衣。这不仅仅是一个建议，这取决于他。这件事已经讨论了好几个月了。”

伊布拉希莫维奇在2019年MLS的30场比赛中攻入30球，帮助银河进入季后赛。在以2-1击败明尼苏达联之后，银河将在10月25日的西部半决赛中迎战同城死敌洛杉矶FC。

虽然他在美国职业足球大联盟的日子还没有结束，但伊布最近看了一部关于俱乐部传奇迭戈·马拉多纳的电影，他透露为那不勒斯踢球是很诱人的。

“我喜欢这部献给马拉多纳的纪录片，没有人能像他那样。”他告诉米兰体育报：“看到那个城市所拥有的热爱，我几乎想要在那不勒斯体验一番。如果能复制迭戈的经历，那将是一件非常美妙的事情。我并不是说我会去那里，最终的决定将取决于几个因素，但那是一个能激发热情的团队。对我来说，圣保罗每个周日都会爆满。还有安切洛蒂，一个出色的教练。”