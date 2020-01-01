确定离开拜仁？哈维·马丁内斯未来与俱乐部商讨未来

这位西班牙人已经在德甲冠军效力了8个赛季，尽管他们还没有就2021年以后的新合同进行谈判。

尽管自己与拜仁的现有合同将在2021年到期，但哈维·马丁内斯至今还没有与这家德甲豪门讨论自己的未来，够力足球可以证实这一点。

根据德国媒体的报道，这位31岁的西班牙中场已经同意在今年夏天离开俱乐部，他已经为德甲冠军效力了8个赛季。

然而，够力足球和SPOX可以确认双方并没有进行任何谈判，也没有决定他的未来。

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这将意味着如果拜仁不想给这位30多岁的老将提供一份续约合同，他们将不得不在今年夏天卖掉马丁内斯，以避免在明年夏天人财两失。

这名球员本人并不急于离开，尽管他在这个赛季并没有得到太多出场机会，但拜仁依旧获得了史无前例的胜利，成功完成了德甲八连冠。

根据够力足球的了解，马丁内斯很享受和拜仁主教练汉西·弗利克的合作，如果他的西班牙中场队友蒂亚戈在这个夏天离开俱乐部，他将再次得到一线队的位置。

而根据媒体此前的报道，这位前巴萨球星极有可能在今夏离开巴伐利亚寻找新的挑战，英超冠军利物浦目前成为了他最有可能的下家。

马丁内斯在2019-20赛季只在德甲赛场上首发了6次，而弗利克的球队则以领先第二名13分的优势赢得了联赛冠军。

在过去的一年里，他一直受着伤病的困扰，最近的一次是因为肠胃感染，让他缺席了拜仁对阵勒沃库森的决赛。

尽管去年马丁内斯的在球队中地位有所下降，但自2012年以4000万欧元的转会费加盟慕尼黑俱乐部以来，他在八年里取得了巨大的成功，赢得了19座冠军奖杯。

马丁内斯在6月对《马卡报》谈到了他的未来，声称他并不急于离开拜仁:“我在这里的经历非常棒。我们必须等待，因为目前有太多不确定性。”

“我们不知道转会市场是否会打开，甚至不知道在新型冠状病毒疫情的影响下，欧冠比赛能否重启。”

然而，他也承认自己在考虑未来，并表示他愿意回到他的老东家:“我愿意接受一切能满足我个人和身体的事情。我可以在美国、澳大利亚或回到西班牙生活和踢球。”

“我在毕尔巴鄂竞技度过了令人难以置信的六年。这当然是一种选择。”