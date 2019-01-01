确保生存再想生活 南安普顿欲引进英冠神锋

南安普顿在保证了他们能在英超生存后，将会在下个赛季加强他们的进攻计划。

南安普顿主教练哈森许特尔今年夏天的首要任务是引进三名新球员——两名边路球员和一名中锋——以增加他可靠的进攻选择。

南安普顿将为伯明翰前锋切·亚当斯的转会做决定。切·亚当斯享受了他职业生涯中最好的一个赛季，为加里·蒙克的英冠球队攻入22球。

南安普顿在1月份曾希望得到价值1500万英镑的亚当斯，但伯明翰拒绝出售，因为他们知道，由于他们的转会禁令，他们无法替换亚当斯。

他们也预料到了扣分最终会在3月份到来，他们知道亚当斯的进球将会确保他们保级。

南安普顿将面临来自伯恩利和诺维奇的竞争，伯恩利同样在冬季转会市场上竞购亚当斯。

查理·奥斯丁准备离开，作为全面调整的一部分，这名前锋和哈森许特尔都同意，在圣玛丽效力三年半之后，现在是他离开的最佳时机，他应该有更加规律的出场时间。

南安普顿的另一个重要任务是引进一名顶级中后卫来成为他们防守的关键人物，自从去年1月范戴克以7500万英镑转会利物浦以来，南安普顿就失去了这一点。

如果国际米兰能以950万英镑的价格签下2016年欧洲杯冠军得主塞德里克·苏亚雷斯，他们还计划引进一名新的右后卫。苏亚雷斯自今年1月以来一直被租借到梅阿查球场。

与此同时，南安普顿后卫扬尼克·维斯特高可能需要进行腹股沟手术，这是他缺席最近三场比赛的原因。

南安普顿正在评估维斯特高，然后决定是否需要手术。维斯特高去年夏天从门兴格拉德巴赫转会过来的，价值1800万英镑。如果他确实需要动手术，他仍然有望及时康复，参加季前赛。